Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı Ali öldü mü, diziden çıktı mı? Serkan Çayoğlu diziden ayrıldı mı? Ankaralı Serkan Çayoğlu kimdir?

Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı Ali öldü mü, diziden çıktı mı? Serkan Çayoğlu diziden ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapım başladığı günden bu yana oldukça dikkat çekiyor ve tarihten gelen gerçek bir savaş sürecini konu alıyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, tarihte var mı ve nasıl öldü, diziden ayrılacak mı? İşte merak edilen o detaylar…

KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI KİM?

Tarihte Cengiz Topel'de olduğu gibi Ali İhsan Cenkeri isimli biri bulunmuyor. Nisan ayında Milliyet yazarı Özay Şendir, 'Dizide elbette daha farklı rolde ama Ankaralı karakteri aslında Piyade Yarbay Ali Rıza Vuruşkan'ı hatırlatıyor. İş Bankası Müfettişi Ali Conan kimliğiyle girdi Kıbrıs'a, Yarbay Ali Rıza Vuruşkan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ilk Bayraktar'ı oldu, Bozkurt kod adıyla anıldı.' açıklamasını yapmıştı. Dizide karakteri canlandıran isim Serkan Çayoğlu'dur.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI ÖLDÜ MÜ?

Dizinin son bölümünde Ankaralı'nın vurulduğu görüldü. Yeni bölüm fragmanında yerde yatan Ankaralı hakkında Ankaralı öldü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. Ankaralı'nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırıldı. Ankaralı'nın vedası sadece Kıbrıs'a değil tüm sevdiklerine acı bir haber le geldi. Mektup içerisinde Ankaralı'nın ismi Ali İhsan Cenkeri olarak gösterildi. Daha önce de Ayşe Ankaralı'ya İhsan diye seslenmişti. Mezarının başında ise ismi Cahit Volkan Kantarcı olarak geçiyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında bereyi Mücahit'in taktığı görülüyor. Mücahit, 'Bere bana emanet!' diyor. Samson, 'Ben Bereli'yi öldürdüm' demesinin ardından, 'Emin misin?' cevabını alıyor.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı. 2016 yılında sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C'è posta per te'ye katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı.

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