Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Ada'da kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

EŞİT EĞEMENLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Ada'da kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri paketi sundu. Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu öneride, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği ifade ediliyor.

Kıbrıs Türk tarafının BM'ye yaptığı öneri şöyle:

  • Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına alınacak.
  • Sağlanacak eşit uluslararası statü ve eşit egemenliği sonrası, iki taraf, sonuç odaklı, zaman limitli bir müzakere sürecini başlayacak.
  • Müzakerelerde mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemeleri ve AB konuları ele alınacak
  • Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek
  • Devletler bir anlaşmaya varırsa, iki devlet bir birlerini eş zamanlı tanıyacak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu destekleyecek.
  • Anlaşma eş zamanlı şekilde referanduma gidecek."
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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