Kıbrıs Şehitleri Caddesi şehrin vitrini olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs Şehitleri Caddesi İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs Şehitleri Caddesi İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Soyer, caddenin İzmir'in önemli sembollerinden biri olduğunu söyleyerek "Bu caddenin şehrin vitrini olması için aydınlatmadan peyzaja ve ulaşımın arttırılmasına kadar üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kıbrıs Şehitleri Caddesi İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ve Alsancak Mahallesi Muhtarı Hicran Akuzun'un da eşlik ettiği toplantıda Dernek Başkanı Hami Torcu esnafın ve semt sakinlerinin sorunlarını, isteklerini anlattı. Başkan Soyer ise caddenin sorunlarıyla ilgili gerekenin yapılacağını belirterek "Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İzmir'in sembol caddelerinden biridir. Bu caddenin şehrin vitrini olması için aydınlatmadan peyzaja ve ulaşımın arttırılmasına kadar üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Güvenlik sorunlarıyla ilgili olarak Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığımız ve Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü toplanıp bu konuda yapılması gerekenle ilgili yol haritasını çıkartacak. Ancak bu caddenin ticari cazibesinin artması için dernek olarak sizin de güçlenmeniz, buradaki tüm esnafı aranıza alarak ortak bir dil bulmanız çok önemli" dedi. Dernek Başkanı Hami Çorlu Başkan Soyer'e teşekkür ederek kendilerinin de üzerlerine düşen görevi yapacaklarını belirtti. Toplantının ardından Başkan Soyer Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dolaşarak esnafla konuştu.

Kaynak: Habermetre