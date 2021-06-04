Kıbrıs gazisine madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kıbrıs gazisine madalya

Kıbrıs gazisine madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'un Varto ilçesinde ikamet eden ve 1972 yılından Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi olan Mehmet Ali Çelik'e madalyası verildi.

Muş'un Varto ilçesinde ikamet eden ve 1972 yılından Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi olan Mehmet Ali Çelik'e madalyası verildi.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, Köprücük köyünde ikamet eden 5 çocuk babası Mehmet Ali Çelik'i evinde ziyaret etti. Kaymakam Avcı, Kıbrıs gazi Mehmet Ali Çelik'e Türk bayrağı ile madalyasını takdim etti.

Daha sonra bir açıklama yapan Kaymakam Avcı, 50 yıl önce Kıbrıs'ta zülüm gören insanlara Türkiye Cumhuriyeti Devletinin el uzattığını hatırlatarak, "Oradaki insanlar huzur içinde yaşıyorlarsa, bugün Türkiye'deki Köprücük köyünde gazi olan Mehmet Ali Çelik amca gibilerinin sayesinde oldu. Devletimiz, gazimize milli mücadele madalyasını vermeyi uygun buldu. Bugün onun madalyasını takdim etmek için Köprücük köyüne geldik. Yeniden kendisine bundan 50 yıl önceki hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle günleri bize yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Libya'da, Suriye'de farklı yerlerdeki insanların çekmiş olduğu zulme karşı yine dik duruşunu gösteriyor. Elinden gelen tüm desteği yapıyor" dedi.

İki yıldan fazla askerlik yaptığını ifade eden Mehmet Ali Çelik ise "Yapmış olduğum askerlik hizmetinde Kıbrıs gazisi olmam nedeni ile kaymakamımız bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk bayrağı ve madalyamı verdi. Kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Evlendikten sonra eşinin askere gittiğini dile getiren gazi eşi Bedriye Çelik de, "Madalya aldığı için eşimle gurur duyuyorum. Her zaman bu yolda varız. Eşim ilk çıkarma harekatına katıldığı zaman bir kız çocuğumuz vardı. Eşim askere gitti. Yaklaşık 2 yıldan fazla birbirimizi görmedik" diye konuştu. - MUŞ

Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya
Kıbrıs gazisine madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Kenan Doğulu Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıbrıs gazisine madalya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 09:49:35. #1.13#

title