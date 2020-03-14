Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı
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İsmail Çiftçi, Kıbrıs, Ordu, Güncel

Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi (67) için cenaze töreni düzenlendi.

14.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:02
Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi (67) için cenaze töreni düzenlendi.

Çiftçi için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Kazma, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Sezgin Yılmaz katıldı.

Çiftçi'nin cenazesi, burada kılınan namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı

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