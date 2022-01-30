Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

AA, Ömer Çakıcı - Güncel
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Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'nin Enez ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz'ın cenazesi, toprağa verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hidayet Beyaz'ın cenazesi, toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Beyaz için, ilçeye bağlı Çavuş köyündeki evinin bahçesinde askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Beyaz'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Törene Beyaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yavuz Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Ülger, askeri yetkililer ve kurum müdürleri katıldı.

AA / Ömer Çakıcı - Güncel

Hisarcık, Kıbrıs, Edirne, Enez, Güncel, Haber

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