Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi - Haberler
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Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi

Trabzon'da vefat eden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Atalay, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ebediyete uğurlandı.

Trabzon'da vefat eden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Atalay, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ebediyete uğurlandı.

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Niyazi Atalay, çeşitli sağlıklı sorunları yüzünden dün hayatını kaybetti. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü'nde askeri törenle defnedilen Atalay'ın ölümü sevenleri ve ailesi tarafından üzüntüyle karşılandı. Yoğun katılımın olduğu cenaze namazında Atalay'ı son yolculuğunda gazi arkadaşları da yalnız bırakmadı. Kıbrıs gazisi Atalay'ın cenazesi, Kumludere Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cem Karoğlu, Of İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, Niyazi Atalay'ın yakın akrabası eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay katıldı.

"Hem üzüntülü hem güzel bir gün"

Hem üzüntülü hem gururlu bir gün yaşadıklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, "19 Eylül Gaziler Günü bizim onur günümüz. Niyazi'nin cenazesinin bu güne denk gelmesi hem üzüntülü hem güzel bir gün. Biz akşam aldık haberi. Kardeşimizi bugün mezara koyduk, tabii üzüldük. Bizim kader arkadaşımızdı. Kendisinin sağlık sorunları vardı. Kıbrıs Barış Harekatı olalı 47 yıl oldu. Bizde yaprak dökümü gibi yavaş yavaş dökülüyoruz. Allah geriye kalanlara sağlık ve selamet versin" dedi.

"Kıbrıs'ta çok güzel görevler yapmış"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ise, "Bugün Niyazi ağabeyimiz için buraya geldik. Bugün hem Gaziler Günü'nü kutladık ama Niyazi abimizin Gaziler Günü'nde defnedilmesi ayrı bir güzellik bizim için. Kendisi Kıbrıs'ta çok güzel görevlerde bulunmuş" diye konuştu. - TRABZON

Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi

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Haber: Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde toprağa verildi - Haberler
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