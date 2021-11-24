Kıbrıs Gazisi Alptekin Coşkun, Didim'de vefat etti - Haberler
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Kıbrıs Gazisi Alptekin Coşkun, Didim'de vefat etti

AA / Bahri Aşık - Haberler | Güncel
Kıbrıs Gazisi Alptekin Coşkun, Didim'de vefat etti

Aydın'ın Didim ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi ve emekli pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun, toprağa verildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi ve emekli pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun, toprağa verildi.

Tiyatro sanatçısı Metin Coşkun'un ağabeyi olan Alptekin Coşkun, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Coşkun için Didim Merkez Camii'nde askeri tören düzenlendi.

Gazinin naaşı, cenaze namazının ardından Didim Asri mezarlığına defnedildi.

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AA / Bahri Aşık - Son Dakika Haberleri

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