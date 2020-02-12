Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası verildi
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Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası verildi

Yozgat'ın Şefaatli Kaymakamlığı ve Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve tarafından düzenlenen törende Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

12.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:51
Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası verildi

'ın Kaymakamlığı ve Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve tarafından düzenlenen törende gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.


1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan Yozgat'ın Şefaatli İlçesinde ikamet eden Kıbrıs gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve beratı tevcih töreni düzenlendi.


Şefaatli Kaymakamlığında düzenlenen Törene; Şefaatli Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Bahattin Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Özgür Sözen, İlçe Emniyet Müdür Vekili


Osman Duran ve Kıbrıs Gazisi Merhum 'in eşi Mevlüde Şahin ile Kıbrıs Gazisi Muhittin Akbaba katıldı.


Şefaatli Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, yaptığı konuşmada; Kıbrıs Gazilerinin vatanın bölünmez bütünlüğünü müdafaa için gözünü kırpmadan mücadeleye katıldıklarını söyledi.


Kaymakam Hacıismailoğlu, "Öncelikle hepinizden Allah razı olsun. Gerek Kıbrıs Harekatında gerekse güneydoğu'da gerekse ülkemiz sınırları içerisinde ve dışarısında vatanımızın birlik ve beraberliğini müdafaa etmek üzere canını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum "diye konuştu.


Konuşmanın ardından Şefaatli Kaymakamı Hacıismailoğlu tarafından Kıbrıs Gazisi Muhittin Akbaba ve Kıbrıs Gazisi Merhum Ethem Şahin'in eşi Mevlüde Şahin'e devlet övünç madalyası ve beratı verildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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