Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları verildi

09.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:45

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 15 gaziye madalya ve beratları törenle verildi. 45 yıl sonra madalyasına kavuşan gaziler duygulu anlar yaşadı.

İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı vekili Fetiye Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, gaziler ile STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: DHA

Törende konuşan Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, "Şehit ve gaziler vatanın tapusunun asli ve müşterek hissedarlarıdır. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, bu vatan uğruna gazi olanlara da minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları protokol üyeleri tarafından verildi. Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüksel, 45 yıl sonra madalyasına kavuştuğu için gözyaşlarını tutamazken, 12 yıl önce vefat eden eşi Mehmet Keleş'in madalyasını alan Ayşe Keleş ise, "Eşim bu madalyayı çok bekledi. Onun almasını isterdim" sözleriyle duygulandı.