Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kapsamında Taksim'de tören düzenlendi

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, emekli subaylar ve astsubaylar, gaziler ve muharip dernekleriyle çok sayıda üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının çelenklerini anıta bırakmasıyla başlayan tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, Gazi dernekleri adına yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları zulümden kurtulduğunu söyledi.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ise 20 Temmuz'un, yüzyıllık zaman dilimi içerisinde Kıbrıs adasında verilen Türklük, Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktası olduğunu söyledi.

"20 Temmuz'un yıl dönümünde tarihin bir muhakemesi yapmak ve bazı gerçeklere ilişkin farkındalık yaratmak hepimizin görevidir" diyen Çınar, şöyle konuştu:

"1974'te anavatan Türkiye'nin haklı müdahalesi olmasaydı ne olurdu sorusunun cevabı; bu çağda tüm dünyanın gözü önünde ve Avrupa'nın tam ortasında Bosna'da yaşanan Srebrenica katliamı, Azerbaycan'da yaşanan Hocalı katliamlarında aramak gerekmektedir. Buna ilaveten bu çağda, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar, insani dramlar, yerlerinden edilen ve katliama uğrayan insanlar, anavatan Türkiye'nin bundan 47 yıl önce Kıbrıs'ta en doğru, insani ve barışçıl adım attığını bize tekrar tekrar göstermektedir."

Törene Çınar'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Ali Ekiyor, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, gaziler, emekli askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri