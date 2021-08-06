KHRBR sözleri! Ati242 - KHRBR şarkı sözleri nelerdir?
Ati242'nin KHRBR şarkısı 5 Ağustos tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bine yakın izlenme ve 11 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, KHRBR sözleri nelerdir? Ati242 - KHRBR şarkı sözleri nedir? KHRBR şarkısının tüm sözleri haberimizde...
Yeni çıkan KHRBR şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
ATİ242 - KHRBR ŞARKI SÖZLERİ
[Kısım 1: Ati242]
Kafa dert, yanına gelemem (Grr)
Ben, tavırlar derbeder
Hâlimden anlamazsın sen (Grr)
Dalgamız çok özel
Çavo'ya döndür de gel
Sen iki dumana pert
Sırıtır bana nedensiz (Grr)
Yıkılma, yok kimseye iltimas, ha (Yok)
İstisnasız da kader dedi maske, b*k gibi intibahın (Grr)
Ortamda iktidar biz; T**org, v**ki var
Midede üç Lyrica
Açılın sahneden kaş*rlar
Bizi sor, hep bilir babanlar
Bizi kov, her zaman yakamda
Telefondan konuşma mal mal
Dosyam patlar sanki mermi
Yine de tutm'u'ca'm güvenlik (Grr)
Sana da kuşkum var, tamam mı?
Uzak ol, öyle bak süpersin (Grr)
***
[Nakarat Kısmı: Ati242]
Kafalar criminal (Grr)
Yaşantım illegal (Grr)
Şişenin dibi var (Grr, grr)
Ölüm bi' ihtimal (Wow, skrr, wow)
Düşmanlar minimal (Grr, grr)
Her mevzu ihtilal (Skrr)
Dert sanki kehribar (Ç?k, çek)
***
[Kısım 2: Uzi]
Bu bildiğin değil, ha (Grr)
Sm*ke with shisha (Pa-pah)
Bir k?re uyarırım olmaz
Bir daha patlar şişeler, ya-nar villa (Woah)
Bu sokaklar ring (Ring)
Havalar karardığında (Grr-pah!) elmas parlar bling bling
VVS bro, maşallah (Woah)
Tek kuralım: mert olalım, olsun tüm g*tler uzak
Sert duralım cam gibi, kırılırsak basmaktan korkar-lar (Ey)
Dik ölelim, net görelim; olmam kahpelere tutsak (Pa-pah)
Drill gelenek, tek seçenek basmak her bir omuza (Phew)
Kahverengi kağıt rollin'
Kılıcımı salladım sana, Shaolin
Param zulamda, her gün katlanır yeni aldığım Bitcoin
Eskiden güzel triptin şimdi sıktın işte bro n'apim
Big money, ah, flippin'
Çıkardım ömrüm boyunca tatil'
***
[Nakarat Kısım: Ati242 & Batuflex]
Kafalar criminal (Grr)
Yaşantım illegal (Grr)
Şişenin dibi var (Grr, grr)
Ölüm bi' ihtimal (Wow, skrr, wow)
Düşmanlar minimal (Grr, grr)
Her mevzu ihtilal (Skrr) (Batuflex, Batuflex)
Dert sanki kehribar (Çek, çek)
***
[Kısım 3: Batuflex]
Ati, Uzi El Chavo, Lil Murda
Lvbel, Batuflex, Moti (Gang)
Hepimizin ortak noktası dip (Dip)
Bugünse yapıyoruz cash stream (Cash)
Baby gel, izle; her şeyi yaptım kendim
"Yokluk ne?" desem sen bilmezsin (Yokluk ne?)
Life is shit, yeah, keyifsiz şeklim
İler'de ol'ucak çocuğunla derdim
Dramam gerçek, gerisi hayaldi
Boş konuşan çok (Hşş), tek direnendim
Yaşarken küfret, sakın geri kalma
Ölünce belki takdir edersin
Bur'da sevgi yok, her şey ticari (Yeah)
Ama satmadım kimseyi elhamdülillah (Yeah)
Hastalığımdın, he, oldum tedavi, suratım gülmedi ondan beri bak
***
[Kısım 4: Lvbel C5]
"Amcas, Amcas" yani yaptık festival
50K yetti; bak, çıktık bankadan
Yapardım geceleri teslimat falan
Harbiden hustle'la geçti, bak zaman
Ta**klar doksan, koydum kantara
Dalgalar tüter, alış dumanlara
C5, tatlım, bu harbi manzara
Bizden gerisi boş, harbi maskara
Flow'ları sek sek dört, Golf'üm Hatchback
Üstümde mavi bi' tech baba, Mad Max
Amcas boş ver, bize paf'lıyo' herkes
Es baba, es; C-Class Mercedes
Normal takılıyo'z hep bi' tatbikat
Şu anda s**lemem tabii tatlım bak
Taklalar sağlam, harbiden silah
Unutma, bu dünya ölümlü baba
***
[Nakarat Kısmı: Ati242]
Kafalar criminal (Grr)
Yaşantım illegal (Grr)
Şişenin dibi var (Grr, grr)
Ölüm bi' ihtimal (Wow, skrr, wow)
Düşmanlar minimal (Grr, grr)
Her mevzu ihtilal (Skrr)
Dert sanki kehribar (Çek, çek)
***
[Kısım 5: Motive]
(Ba-ba-ba-ow)
S**tir lan, üstüne yırtık don giymişken vazgeçmem şeklimden (Ba-ba-ba-ow)
Bilmem kaç bin desibele yazsam bile kovulmam evimden (Prr, prr, prr)
Denedim, "Love me, please", "Like me" de n'apıyim, olmadı, hiç sevilmem (Ba-ba-ow)
Vurulsan kaç kişi gel'cek ki peşinden? (Ba-ba-ow)
İstanbul city, ben sapmadım mapimden (Yeah)
Gangsta rap denedin; yazıp, çizip, oyna, o bile feminen
İçtim, sı*tım geçene kadar kendimden
J&B, Jacky v*ski; otuz dak'ka dinlen
Bi' miyavlamadığın kaldı; daha kedisin evde koltuktaki kedinden (Pa-pa-ow)
Hayat serttir, vurdu bizlere kick ilen (Pa-pa-ow)
Yaklaşma, bu sabah uyandım tersimden
***
[Kısım 6: Murda & Ati242]
Bağcılar, İstanbul
Mahalle, dön tam tur (Prr)
Patlamadık babacım daha, dur (Ya)
Ka-Ka-Kaldık zindan' mahsur, paf küf
K**taklarla dans, kalk bi' tatlım
Paraları koydum, al, aldım altın
Esir ol ya da öl, budur hakkın
Bi' siren duydum, pat, yere yattım (Pat)
Dinle ya da dinleme, s**tir
Çok yol gördüm, bu yüzden dimdik
Duruyorum hâlâ gözlerimi diktim
"Başarılı olmak" budur tek bildiğim
GNG kartel, haram para, ben
Düşman atıp tutar, gerçek bilmeden
Kurşun iş yapar, acı dinmeden
Yıkılmaz beden her şey bitmeden (Pşş)
Hortum gibi flow, içine çeker (Ya)
Kilo kilo var, hepsine yeter (Ya)
Işıklar açık, öderim bedel (Prr)
Bi' gereği var, yıkar ve geçer
Adamlığınız bir kuruş eder
Yine de ecel hep bizi seçer
Sırtlarım yükünü kardeşimin
Gerek'se omuzlarımın üstünde gezer (Grr)
***
[Nakarat Kısmı: Ati242]
Kafalar criminal (Grr)
Yaşantım illegal (Grr)
Şişenin dibi var (Grr, grr)
Ölüm bi' ihtimal (Wow, skrr, wow)
Düşmanlar minimal (Grr, grr)
Her mevzu ihtilal (Skrr)
Dert sanki kehribar (Çek, çek)
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