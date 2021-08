KHRBR sözleri! Ati242 - KHRBR şarkı sözleri nelerdir?

Ati242'nin KHRBR şarkısı 5 Ağustos tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bine yakın izlenme ve 11 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, KHRBR sözleri nelerdir? Ati242 - KHRBR şarkı sözleri nedir? KHRBR şarkısının tüm sözleri haberimizde...

Yeni çıkan KHRBR şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

ATİ242 - KHRBR ŞARKI SÖZLERİ

[Kısım 1: Ati242]

Kafa dert, yanına gelemem (Grr)

Ben, tavırlar derbeder

Hâlimden anlamazsın sen (Grr)

Dalgamız çok özel

Çavo'ya döndür de gel

Sen iki dumana pert

Sırıtır bana nedensiz (Grr)

Yıkılma, yok kimseye iltimas, ha (Yok)

İstisnasız da kader dedi maske, b*k gibi intibahın (Grr)

Ortamda iktidar biz; T**org, v**ki var

Midede üç Lyrica

Açılın sahneden kaş*rlar

Bizi sor, hep bilir babanlar

Bizi kov, her zaman yakamda

Telefondan konuşma mal mal

Dosyam patlar sanki mermi

Yine de tutm'u'ca'm güvenlik (Grr)

Sana da kuşkum var, tamam mı?

Uzak ol, öyle bak süpersin (Grr)

***

[Nakarat Kısmı: Ati242]

Kafalar criminal (Grr)

Yaşantım illegal (Grr)

Şişenin dibi var (Grr, grr)

Ölüm bi' ihtimal (Wow, skrr, wow)

Düşmanlar minimal (Grr, grr)

Her mevzu ihtilal (Skrr)

Dert sanki kehribar (Ç?k, çek)

***

[Kısım 2: Uzi]

Bu bildiğin değil, ha (Grr)

Sm*ke with shisha (Pa-pah)

Bir k?re uyarırım olmaz

Bir daha patlar şişeler, ya-nar villa (Woah)

Bu sokaklar ring (Ring)

Havalar karardığında (Grr-pah!) elmas parlar bling bling

VVS bro, maşallah (Woah)

Tek kuralım: mert olalım, olsun tüm g*tler uzak

Sert duralım cam gibi, kırılırsak basmaktan korkar-lar (Ey)

Dik ölelim, net görelim; olmam kahpelere tutsak (Pa-pah)

Drill gelenek, tek seçenek basmak her bir omuza (Phew)

Kahverengi kağıt rollin'

Kılıcımı salladım sana, Shaolin

Param zulamda, her gün katlanır yeni aldığım Bitcoin

Eskiden güzel triptin şimdi sıktın işte bro n'apim

Big money, ah, flippin'

Çıkardım ömrüm boyunca tatil'

***

[Nakarat Kısım: Ati242 & Batuflex]

Kafalar criminal (Grr)

Yaşantım illegal (Grr)

Şişenin dibi var (Grr, grr)

Ölüm bi' ihtimal (Wow, skrr, wow)

Düşmanlar minimal (Grr, grr)

Her mevzu ihtilal (Skrr) (Batuflex, Batuflex)

Dert sanki kehribar (Çek, çek)

***

[Kısım 3: Batuflex]

Ati, Uzi El Chavo, Lil Murda

Lvbel, Batuflex, Moti (Gang)

Hepimizin ortak noktası dip (Dip)

Bugünse yapıyoruz cash stream (Cash)

Baby gel, izle; her şeyi yaptım kendim

"Yokluk ne?" desem sen bilmezsin (Yokluk ne?)

Life is shit, yeah, keyifsiz şeklim

İler'de ol'ucak çocuğunla derdim

Dramam gerçek, gerisi hayaldi

Boş konuşan çok (Hşş), tek direnendim

Yaşarken küfret, sakın geri kalma

Ölünce belki takdir edersin

Bur'da sevgi yok, her şey ticari (Yeah)

Ama satmadım kimseyi elhamdülillah (Yeah)

Hastalığımdın, he, oldum tedavi, suratım gülmedi ondan beri bak

***

[Kısım 4: Lvbel C5]

"Amcas, Amcas" yani yaptık festival

50K yetti; bak, çıktık bankadan

Yapardım geceleri teslimat falan

Harbiden hustle'la geçti, bak zaman

Ta**klar doksan, koydum kantara

Dalgalar tüter, alış dumanlara

C5, tatlım, bu harbi manzara

Bizden gerisi boş, harbi maskara

Flow'ları sek sek dört, Golf'üm Hatchback

Üstümde mavi bi' tech baba, Mad Max

Amcas boş ver, bize paf'lıyo' herkes

Es baba, es; C-Class Mercedes

Normal takılıyo'z hep bi' tatbikat

Şu anda s**lemem tabii tatlım bak

Taklalar sağlam, harbiden silah

Unutma, bu dünya ölümlü baba

***

[Nakarat Kısmı: Ati242]

Kafalar criminal (Grr)

Yaşantım illegal (Grr)

Şişenin dibi var (Grr, grr)

Ölüm bi' ihtimal (Wow, skrr, wow)

Düşmanlar minimal (Grr, grr)

Her mevzu ihtilal (Skrr)

Dert sanki kehribar (Çek, çek)

***

[Kısım 5: Motive]

(Ba-ba-ba-ow)

S**tir lan, üstüne yırtık don giymişken vazgeçmem şeklimden (Ba-ba-ba-ow)

Bilmem kaç bin desibele yazsam bile kovulmam evimden (Prr, prr, prr)

Denedim, "Love me, please", "Like me" de n'apıyim, olmadı, hiç sevilmem (Ba-ba-ow)

Vurulsan kaç kişi gel'cek ki peşinden? (Ba-ba-ow)

İstanbul city, ben sapmadım mapimden (Yeah)

Gangsta rap denedin; yazıp, çizip, oyna, o bile feminen

İçtim, sı*tım geçene kadar kendimden

J&B, Jacky v*ski; otuz dak'ka dinlen

Bi' miyavlamadığın kaldı; daha kedisin evde koltuktaki kedinden (Pa-pa-ow)

Hayat serttir, vurdu bizlere kick ilen (Pa-pa-ow)

Yaklaşma, bu sabah uyandım tersimden

***

[Kısım 6: Murda & Ati242]

Bağcılar, İstanbul

Mahalle, dön tam tur (Prr)

Patlamadık babacım daha, dur (Ya)

Ka-Ka-Kaldık zindan' mahsur, paf küf

K**taklarla dans, kalk bi' tatlım

Paraları koydum, al, aldım altın

Esir ol ya da öl, budur hakkın

Bi' siren duydum, pat, yere yattım (Pat)

Dinle ya da dinleme, s**tir

Çok yol gördüm, bu yüzden dimdik

Duruyorum hâlâ gözlerimi diktim

"Başarılı olmak" budur tek bildiğim

GNG kartel, haram para, ben

Düşman atıp tutar, gerçek bilmeden

Kurşun iş yapar, acı dinmeden

Yıkılmaz beden her şey bitmeden (Pşş)

Hortum gibi flow, içine çeker (Ya)

Kilo kilo var, hepsine yeter (Ya)

Işıklar açık, öderim bedel (Prr)

Bi' gereği var, yıkar ve geçer

Adamlığınız bir kuruş eder

Yine de ecel hep bizi seçer

Sırtlarım yükünü kardeşimin

Gerek'se omuzlarımın üstünde gezer (Grr)

***

[Nakarat Kısmı: Ati242]

Kafalar criminal (Grr)

Yaşantım illegal (Grr)

Şişenin dibi var (Grr, grr)

Ölüm bi' ihtimal (Wow, skrr, wow)

Düşmanlar minimal (Grr, grr)

Her mevzu ihtilal (Skrr)

Dert sanki kehribar (Çek, çek)