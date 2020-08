Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu TV şov yıldızı Khloe Kardashian, ağır fotoşop uyguladığı fotoğraftaki kıyafetiyle televizyona çıkınca olanlar oldu. İki görüntü arasındaki farkı görenler Kardashian'ı çokça fotoşop kullandığı için topa tuttu.

ABD'de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Khloe, televizyonda Kardashian ailesinin hayatını gösteren şova Instagram'da paylaşım yaptığı kıyafetle çıkınca foyası ortaya çıktı. Her paylaşımında fotoşhop kullanan Khloe'yi takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki Khloe, görüntüsündeki değişiklikle neredeyse tanınmaz haldeydi. Hayranları genç kadının estetik mi yaptırdığını tartışırken Khloe'nin fotoşopu fazla kaçırdığı görüşünde birleşti.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Keeping Up with the Kardashians programının yeni bölüm tanıtımında söz konusu fotoğraftaki kıyafetiyle görülen Khloe tartışmaları yeniden alevlendirdi.

HEM ÖVGÜ HEM YERGİ

Sosyal medyada iki görüntüyü yan yana getirenler, Khloe'yi hem övdü hem de eleştirdi.

TAKİPÇİLER FOTOŞOPA TAKTI

Pek çok kullanıcı, "Herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan güzel görünüyor. Neden bu kadar fotoşop uyguluyor" ifadelerini kullandı.