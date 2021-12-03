Keykubadiye Sarayı'nın bu yılki kazılarında avlu ve çokgen havuz bulundu

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Keykubadiye Sarayı'nın bu yılki kazıları tamamlandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Tonozlu olarak ifade ettiğimiz yapı çevresinde mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık. Bu yapı çevresinde avlu ve eyvan olarak düşündüğümüz bir alan çıktı. Sultanın kabul salonu gibi bir alan olduğunu düşünüyoruz. Avlu içerisinde de çokgen şeklinde bir tane de havuz bulundu" dedi.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın mimari yapısını gün yüzüne çıkarılması için 2015'te kazı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda her yıl yaz döneminde tarihi sarayda kazı çalışmaları yapılıyor. Bu yıl haziran ayında başlayan kazı çalışmaları, kış mevsiminin gelmesiyle tamamlandı.