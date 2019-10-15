Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı 17 Ekim'de açılıyor

15.10.2019 10:51

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 17 Ekim'de kapılarını açmaya hazırlanırken, birbirinden ilginç 18 atölye çalışmasının yer alacağı uluslararası fuarda; yoga ve güzelleşme tüyoları, ünlülerle sohbetler, sağlıklı yiyecek ve içecek yapımı, zumba gibi birbirinden renkli etkinliklerle sağlıklı yaş almanın formülleri anlatılacak.



Fuar İzmir, 17-19 Ekim tarihleri arasında Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresine ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "sağlıklı yaş almaya" dikkat çekilirken, keyifli yaş almak için öneriler verilecek ve yaş almanın; biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutlarından bahsedilecek.



Türkiye'nin bu alanda düzenlenen tek fuarı olma özelliğini de taşıyan Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresine katılan vatandaşlar, alanında uzman akademisyenler ve başarılarıyla topluma mal olmuş ünlülerle birlikte yaş alma üzerine sohbet edebilecek, atölyelere katılabilecek.



Bilimsel ve sosyal program bir arada



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek'in başkanlığını yaptığı Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, bilimsel ve programın yanı sıra atölyelerden oluşuyor. Bilimsel program kapsamında, tıp dünyasından çok önemli isimlerde ağırlanacak. Akademisyenler fuara gelenlere hastalıklara dair önemli bilgiler verecek. Fuarın açılışı, 17 Ekim'de saat 12.00'da gerçekleşecek.



Alzheimer tedavisinde yenilikler



Alzheimer tedavisinde yenilikler, yaşlı hakları, zihnini temizle, kendi hayatına sahip çıkmaya başla, müzik ile terapi, nefes ve meditasyon başlıklı oturumlar da ilgi çekecek. Sosyal program kapsamında ise Yeşilçam'ın usta sanatçısı Selda Alkor ile usta tiyatrocu Genco Erkal hayranlarıyla buluşacak. Fuarda birbirinden eğlenceli ve renkli 18 atölye çalışması olacak. Bu atölyelere 7'den 70'e dileyen herkes katılabilecek. Psikodrama, ebru, yoga, thai-chi, chi-gong, keyifli egzersizler, keyifli lezzetler, sağlıklı içecekler, halk oyunları, yaşlılarda denge, zumba gold, lindy hop dansı, drama, torunumla el ele, kuşaklar arası iletişim atölyelerden bazıları olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA