Kevin Feige, Iron Man'in Varisi Iron Heart Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Bu hafta sonu vizyona girecek olan Spider-Man: Far From Home ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) bir dönem kapanmış olacak. Artık bazı kahramanların sahneden çekilmesiyle birlikte yeni karakterlerin sahneye çıkması gerekiyor. Siskel Film Merkezi'nde yapılan bir açılışa katılan Robert Downey Jr da Iron Heart karakterinin MCU'da olması gerektiğini söylemişti.

Ironheart yani Riri Williams, dahi seviyesinde zekaya sahip, ortadan kaybolan Tony Stark'ın yapay zeka versiyonundan yardım alarak kahramanlık yapan, zeki ve hikayeleri oldukça başarılı giden bir karakter. Hem hayranlar hem de Marvel filmlerinde rol alan aktörlerin MCU'ya dahil olmasını istediği Williams'ın geleceği hakkında Kevin Feige de açıklamalarda bulundu.

RDJ'nin yaptığı yorumları gördüğünü belirten Feige, Iron Heart'ün havalı bir karakter olduğunu, yeni çoklu evren fikrinin bu tür pek çok kahramanı hikayelere bağlamak için fırsat yaratacağını söylüyor. Şimdiye kadar çekilen filmlerde, yeni karakterlerin evrene dahil edilmesinin bir itici güç olduğunu belirten Feige, önümüzdeki 10 yılda 20 yeni film yapmanın harika olacağını söylüyor. Tek seferde sadece bir adıma odaklandırklarını belirten Marvel Studios patronu, yaptıkları işte yeni karakterlerin önemini de kabul ediyor.

Yine de bu ihtimalin yakın zamanda gerçekleşmesi çok da mümkün değil. Diğer taraftan, gelecek Marvel filmlerinin zaman çizelgesini bilmiyoruz. Gelecekten gelen bir Morgan Stark'ı Iron Heart olarak görebilir miyiz? Belki.

Şu anda Avengers: Endgame sinemalarda yer alıyor. Spider-Man: Far From Home da 5 Temmuz'da vizyona girecek.