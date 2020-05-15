Ketenli Derneğinden 300 aileye yardım ulaştırıldı Konya'da 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren Ketenli Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işten çıkartılan ve ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda ve kira yardımında bulunuldu.

Konya'da 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren Ketenli Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işten çıkartılan ve ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda ve kira yardımında bulunuldu.

Merkezi Konya'da bulunan ve ilçede faaliyet yürüten Ketenli Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kovid-19'a karşı vatandaşların mağdur olmaması için 300 haneye hazırladıkları gıda paketlerini dağıttı.

Konya Merkez Dernek Başkanı Mehmet Kacaroğlu, her haftasonu AFAD ile organize bir şekilde iki ekiple dağıtım yapıldığını, her ay düzenli olarak takip edilen ve daha önceden belirlenen ailelerin evlerine teslim edildiğini söyledi.

Dernek olarak bu zorlu süreçte kayıtsız kalamayacaklarını belirten Kacaroğlu, şunları kaydetti:

"Her yıl Ramazan ayında düzenlemiş olduğumuz gıda yardımını bu sene biraz daha geniş kapsamlı yaptık. Ülke olarak bu virüsün kısa sürede en az can kaybı ve zararla atlatılması temennisinde bulunuyoruz. Konya, Seydişehir ve Ketenli'de bulunan hemşehrilerimizin vermiş olduğu zekatlarla gıda kolilerini hazırlayarak 300 ihtiyaç sahibi ve işinden ayrılan aileye dağıttık. Allah yapılan hayırları kabul etsin inşallah. Ülke olarak birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz."

Kaynak: AA