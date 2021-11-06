ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'ın Mollaköy beldesine bağlı Mahmutlu mahallesinde Cemal Yılmaz, bahçede kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Mollaköy beldesine bağlı Mahmutlu Mahallesinde bugün meydana geldi. Cemal Yılmaz, evinin bahçesinde kestiği ağacın devrilmesiyle ağacın altında kaldı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağacın kesilmesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.