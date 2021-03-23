Kestel Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme ve kıyafet desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kestel Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme ve kıyafet desteği

23.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:06
Kestel Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme ve kıyafet desteği

Kestel Belediyesi, ilçede bulunan tüm amatör kulüplerin sporcularına, kıyafet ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kestel Belediyesi, ilçede bulunan tüm amatör kulüplerin sporcularına, kıyafet ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kestel Belediyesi, ilçedeki sporcuları unutmuyor. Belediye, ilçede bulunan tüm amatör sporculara antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanmaları için kıyafet ve malzeme dağıttı. Forma, eşofman takımı, spor ayakkabı, krampon, çanta ve çorap gibi malzemeler, 15 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen programda sporculara teslim edildi. Programa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kaymakam Ahmet Karakaya, Kestelspor Kulüp Başkanı Barbaros Yıldız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turan Yavuz ve ilçe protokolü katıldı. Başkan Önder Tanır, "Göreve geldiğimiz günden bu yana başta Kestel Belediyespor olmak üzere, ilçemizdeki tüm amatör sporcularımızın daima yanlarında olduğumuzu belirtmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Kestel Belediyesi olarak, spora ve sporcuya verdiğimiz önemi, ilçemize kazandırdığımız spor tesisleri, müsabaka alanları ve yeni branşlarla gösteriyoruz. Gençlerimizin derslerindeki başarıları bizleri mutlu ederken, sportif alanlardaki başarıları da göğsümüzü kabartıyor. Sizlerin başarısıyla iftihar ediyoruz. En büyük gayemiz, daha çok gencimizin spora yönelmesi ve kötü alışkanlıklarından uzak durması. Bu hedefimiz ile her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ancak bunu hep birlikte başaracağız. Bugünde ilçemizdeki yüzlerce amatör sporcumuza, yeni malzeme ve kıyafetlerini hediye ediyoruz. Sporcularımızın yeni malzemelerinin hayırlı olmasını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme ve kıyafet desteği
Kestel Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme ve kıyafet desteği
Kestel Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme ve kıyafet desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Rasim Öztekin Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kestel Belediyesi'nden amatör sporculara malzeme ve kıyafet desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:16:43. #1.16#
title