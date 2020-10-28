Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte

28.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:23
Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte

Bursa İnegöl'de kestane hasadı bitti.

Bursa İnegöl'de kestane hasadı bitti. 2 yıldır kestaneye musallat olan gal arısı ise verimi yüzde 75 oranında düşürdü.

İnegöl'de kestane hasadında sona gelindi. Gal arısı ise kestane üreticilerin belini büktü. 2 yıldır doğru düzgün verim alamayan üretici ne yapacağını şaşırdı. Daha önce bir ağaçtan 300-400 kilo kestane alınırken son zamanlarda bir ağaçtan 10 kilo kestane toplanıyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Saadet Mahallesi'nde kestane hasadını yerinde inceledi. Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnegöl'de kestane hasadı sona erdi. İlçemizde 7 bin dekar alanda kestane üretimi yapılıyor yaklaşık 5 bin ton ürün elde ediliyor. İnegöl'ün kestanesi gerçekten kaliteli ve lezzetli. Ancak 2 yıldır kestanede bir hastalık var. Ağaçların bir kısmı kurudu. Bunun sebebi ise yurt dışından gelen gal arısı, bu da Mudanya limanından Bursa'ya girdi. Her cins kestanede sorun yok ama bazı cinslerinde zararlar büyük. Bu arıları yok etmek için zaman zaman böcekler üretiliyor ama yine de yeterli olmuyor. Kestanedeki mantar ve gal arısı sorununu çözersek verim ve kalite daha da çoğalacak inşallah."

Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren de gal arısı yüzünden kestanede üretimin yüzde 75 oranında düştüğünü söyleyerek, "Daha önce bir ağaçta 300-400 kilo kestane toplarken şimdi 10-15 kilo çıkıyor. 2 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yetkililer bu konuyu biliyor çalışıyorlar ama yeterli olmuyor. Gal arısı sadece sarı aşılama kestaneyi etkiliyor diğer kestanelerde sıkıntı yok" dedi. - BURSA

Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte
Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte
Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte
Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte
Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte
Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Seda Sayan Cem Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Babel Fatih Terim Mustafa Cengiz Mehmet Özdilek Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 16:24:47. #1.14#
title