Keşmir nerede? Hindistan Keşmir dini yapısı nedir?

12,55 milyon nüfusa sahip Keşmir nerede? Hindistan Keşmir dini yapısı nedir?

Yemyeşil bir bitki örtüsü... Sarp dağlar aşarak alınan bir yol. Vadi boyunca kıvrılarak uzanan Cehlem nehri ve keskin virajlarla zorlu bir yolun ardından ulaşılan doğal güzellik Keşmir nerede? Hindistan Keşmir dini yapısı nedir?

KEŞMİR NEREDE?

Cemmu ve Keşmir, Hint altkıtasının kuzey kesiminde yer alan ve 1947'den bu yana Hindistan, Pakistan ve Çin arasındaki anlaşmazlığa konu olan Keşmir bölgesinin bir parçası olan Hindistan eyaleti.Büyük çoğunluğu Himalaya Dağları üzerinde bulunur. Pakistan tarafından Hindistan İşgalindeki Keşmir olarak adlandırılır. Başkenti kışın Cemmu yazın ise Srinagar'dır. 222,236 km2 alana sahiptir.

Hindistan Hükümeti, Hindistan Anayasası'nın 370. maddesi uyarınca Cemmu ve Keşmir'e verilen özel statüyü iptal ettikten sonra, Hindistan Parlamentosu, eyaleti feshedip iki birlik toprağı oluşturmak için Cemmu ve Keşmir Yeniden Düzenleme Yasasını kabul etti. Yasa 31 Ekim 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek. Cemmu ve Keşmir, Hindistan'da Müslümanların çoğunluğunu elinde tutan tek eyalettir. Eyalet nüfusunun %68,31'ini Müslümanlar, %28,43'ünü Hindular, %1,87'sini Sihler ve %0,89'unu Budistler oluşturmaktadır.