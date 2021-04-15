Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı
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Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı Tokat'ın Pazar ilçesinde yol ortasında kalan ve her iki tarafından araçların geçtiği asırlık çınar ağacı dikkat çekiyor.

Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesinde yol ortasında kalan ve her iki tarafından araçların geçtiği asırlık çınar ağacı dikkat çekiyor.

İpek Yolu üzerinde bulunan Pazar ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde H.1300 yılında Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından dikilen çınar ağacı zamanla yol ortasında kaldı. Her iki tarafından araçların geçtiği çınar ağacı Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescil edildi. İlçenin simgesi haline gelen ağaç, yol ortasında kalması nedeni ile görenleri şaşırtıyor. Eski Belediye Başkanı Adnan Özmen, yöre halkının kavlağan ağacı dediği asırlık çınar ağacının tescilli bir ağaç olduğunu ifade ederek, "Eskiden siyasiler ilçemize geldiğinde bu ağacın altına toplanırlarmış. İlçemizin bir simgesi haline geldi. Adres noktası, insanların buluştuğu bir yer oldu. Görenler şaşırıyor" dedi.

İlçe sakinlerinden Hüseyin Olgun ise ağacın her iki tarafından yol geçmesi nedeni ile dikkatleri çektiğini belirterek, "İlçemize ayrı bir güzellik katıyor. Dışarıdan gelen insanların dikkatini çekiyor. Kesinlikle kesmeyeceğiz, ilçemize bir güzellik katıyor" diye konuştu.

Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı
Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı
Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı
Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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