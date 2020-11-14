Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı

14.11.2020 08:42 | Son Güncelleme: 14.11.2020 08:46
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde yaşayan Şeref Akyasan (48), kestiği ağacın gövdesinde insan yüzüne benzeyen figür gördüğünü iddia etti.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde yaşayan Şeref Akyasan (48), kestiği ağacın gövdesinde insan yüzüne benzeyen figür gördüğünü iddia etti. Akyasan, "İlk gördüğümde bir korku hissettim, evimde saklıyorum" dedi.

Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde yaşayan Şeref Akyasan, kışlık odun için evinin bahçesindeki ağacı motorlu testereyle kesti. İddiasına göre Akyasan, ağacın gövdesinde insan yüzünü andıran figürle karşılaştı. Yine iddiasına göre zaman geçtikçe figür kaybolmaya başladı.

Figürü görünce çok şaşırdığını söyleyen Şeref Akyasan, "Kışlık odun yapmak için bahçemdeki ağacı kesiyordum. Tam baltayı vuracağım zaman üzerinde resim gördüm. Telefonumun kamerasıyla fotoğrafını çektim. Fotoğrafta baktığımda insana benzettim. Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Hayalet gibi bir şeye benzettim. İlk gördüğümde bir korku hissettim, evimde saklıyorum. Fotoğrafa baktığımda iki gözü de sol tarafa bakıyordu. Bir gözü epey büyük, diğer gözük küçük. Dişleri belli oluyordu. Her şeyiyle insana benziyordu. Zamanla özelliğini kaybetti. Şu an gözleri ve burnu belli oluyor. Çektiğim fotoğrafı sosyal medyada paylaştım. Çoğu kişi insana ve hayvana benzetti" dedi.

Akyasan'ın komşusu Kasım Yıldız da, "Ağaçta böyle bir figürün olması çok tuhaf. Ağzı, gözü, kulakları, saçları ve dişleri ile birlikte bir insan görünümünde. Fotoğrafı ilk gördüğümde Allah tarafından olan bir şey olduğunu düşündüm. Yaşlı bir insan resmine benzettim" ifadelerini kullandı.


Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı
Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ

İlgili Haberler

Türkiye'nin yurt dışında Kovid-19 tedavisi gören Türk şoföre ilgisi, Avusturyalıları şaşırttı
Türkiye'nin yurt dışında Kovid-19 tedavisi gören Türk şoföre ilgisi, Avusturyalıları şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Timur Selçuk Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Türk Asker Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kesilen ağaçtaki figür şaşırttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 08:47:57. #1.15#
title