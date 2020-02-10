Keşfe ve deneyime dayalı, sokaklara yayılan bir sergi

10.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:42

Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutmuş 10 bin yıllık somut olmayan sözsel kültür hazinesi Şahmeran Masalı ilk kez kamusal bir sanat sergisiyle Mardin'de vücut buluyor.

Kadim Mardin, tarihi sokaklarında karşılaşmalar yaratmaya hazırlanıyor

Mardin, Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek amacıyla 20 Nisan-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek Şahmeran Mardin sergisine ev sahipliği yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek sergi Art Publik/ Keçi Events tarafından düzenleniyor. Sanatsever markalar ile çok değerli sanatçıları buluşturan sergi, iş dünyasına bir parçası olma ayrıcalığını sunarak markaları sanatla sokağa taşıyor.

Heykeltıraş Ayla Turan tarafından gelenekseli sentezlediği çağdaş yorumuyla sergiye özel olarak tasarladığı Şahmeran heykeli, serginin amiral gemisi niteliğinde. Yaklaşık 2 metrelik heykeller, iş dünyasının ve sanatçıların işbirliğinde ortaya çıkarak sergide yerini alacak.

Sergi sonunda düzenlenecek VIP müzayedeyle heykellerin satışından elde edilecek gelir Dara Antik Kenti'nin arkeolojik kazılarına fon sağlayacak. Sergi süresince düzenlenecek turlar, konserler, dinletiler, atölyeler, paneller, fotoğraf rotaları ile Şahmeran Mardin bir festival havasında gerçekleşecek.

Markalar için anlamlı bir fark yaratma

Toplumla iç içe olan sergi, markalara büyük çaplı tanıtım olanağı sunuyor. Markaların 2020 iş hedeflerine yönelik esnek bir model sunmakla birlikte sanatla markaya değer katma, farkındalık yaratma ve olumlu yeşil profiller kazanma imkanı tanıyor.

Toplumsal ve sosyal faydası yüksek, heyecan verici bu değerli sergi ile kaybolmaya yüz tutmuş, yaşatılması gereken sözsel kültür hazinemiz çağdaş sanatın farklı disiplinleriyle gelecek nesillere aktarılacak. Bir kadın hareketi olan sergi; Şahmeran mitiyle toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı, kadının anaerkil zamanlardan bu yana var olan gerçek kimliğini ve değerini de ortaya koyacak.

"Kamusal sanat kamusal iyiliktir"

Proje Direktörü Zeynep Helvacı kamusal sanat konusunda deneyimli bir isim. 2007 yılında, 12 hafta boyunca İstanbul sokaklarını birbirinden farklı inek heykelleriyle renklendirerek dünyanın en büyük kentsel sanat ve sosyal sorumluluk etkinliği CowParade'in İstanbul sergisini düzenleyen Helvacı, Şahmeran Mardin ile ilklerle dolu, sıra dışı bir kamusal sanat örneğini hayata geçireceklerini söylüyor.

Helvacı, "Art Publik olarak yaptığımız iş, insana dokunarak görsel sanatın müze, galeri gibi kapalı ortamlar yerine günlük hayatın içinde herkesin ulaşabileceği mekanlarda izleyiciyi katılımcıya dönüştürerek deneyimlemesine olanak vermek. Mardin'de kamusal sanatla bunu yapmayı hedefledik. Biliyoruz ki kamusal sanat sergileri insanların estetik gereksinimlerini karşılar; motive eder, ilham verir, yaratıcı yetenekleri artırır ve yeniliği teşvik eder. Dahası hayal gücünü harekete geçirir, algıların açılmasını sağlar, bilişsel yetenekleri geliştirir, empatiyi derinleştirir. Kamusal sanat kamusal iyiliktir" diyor.

Zeynep Helvacı serginin markalara anlamlı bir fark yaratmak için bir fırsat yarattığını belirterek, "Şahmeran Mardin, markaların ve sanatseverlerin destekleriyle gerçekleşecek bağımsız bir kolektif çalışma. O nedenle iş dünyasının sergide yer almalarını diliyoruz" diyor.

Kaynak: Bültenler