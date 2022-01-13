Keşan Hayvan Barınağı'nda Sokak Canları Hizmet Protokolu ile ilgili toplantı yapıldı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan BelediyesiSahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, civar belde ve belediyeler ile sokak canları Hizmet Protokolü yapılmak üzere 13 Ocakgünü bir toplantı düzenlendi.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığındaki toplantıya; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Yenimuhacır Belediye Başkanı Mustafa Türker, Beyendik belediye Başkanı Muhammet Örnek, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, Enez Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Savcı, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü adına Nazan Erkürekçi ve Erkan Büyükkol ile Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Serkan Doğru ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personeli katıldı.

Çevre ilçe ve belde belediyeleri, Köyler adına Özel idare Müdürlüğüve Kaymakamlıklar olarak Protokol yapma ile ilgili toplantı gerçekleştirilerek fikir alışverşinde bulunuldu. Bu konuda görüşmeler geçrekleştirildi.

Toplantının ardında konuşan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler "Sahipsiz Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması ile ilgili toplantı yaptık. Keşan Belediye Başkan ı Mustafa Helvacıoğlu, barınakta bizleri ağırladı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak ortak hareket etme iradesini ortaya koydular. Bundan sonraki süreçte tüm köy ve mahalle muhtarlarımız ile de toplantı düzenleyeceğiz. Bu toplantılar da bilgilendirme amaçlı olacak. Ayrıca köylerimizde ve mahallelerimizde bulunan sahipsiz hayvanları tespit edip bu barınakta kısırlaştıracağız ve tekrar bulundukları bölgeye getireceğiz. Bu dinamik bir süreç. Bu süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız başta kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız olmak üzere desteklerini ortaya koyacaklar. Bizler de tüm vatandaşlarımızdan hemşehrilerimizden bizlere destek olmalarını bekleyeceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. " dedi.

Güler'den sonra söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da "Keşan Belediyesi'nin açmış olduğu barınak noktasında Keşan, Enez ve İpsala'daki bütün kaymakamlarımızla , belediyelerimizle ortak bir toplantı yaptık. Bu toplantının çok verimli olacağını düşünüyorum, başkanlarımın hassasiyeti, kaymakamlarımın özel ilgisi, köylerimiz, Saros Körfezimiz, Keşan, Enez, İpsala'daki bu Hamzadere Bölgesi dediğimiz noktada ciddi bir sokak hayvanları sorunumuz olduğunu her yerde olduğu gibi bizde de tespit edildi. Barınak Enez'de İpsala'da, beldelerimizde köylerimizde olmasına gerek yok. Zaten ortak kullanmamız için Enez'de,İpsala mız da bu barınağı kullanabilir. Burası hepimizin ortak malı olarak kullanılabilir. Bunu konuşmak için de bir aradayız. Bilinçlendirme yöntemlerimizi belirledik. Yakalama, getirme, götürme, kısırlaştırma, aşılama noktasında, barınma süresi noktasında, mama destekleri ile ilgili ciddi kurumlarımızla Ankara ile siyasilerimizden de alacağımız desteklerle hep beraber Sayın Vali Yardımcımız Yusuf Güler'in önderliğinde, Keşan, Enez, İpsala Kaymakamlarının ve ilçe ve belde belediye başkanları olarak göreve hazır olduğumuz mesajını verdik. Çok özel bir toplantı oldu. Canlarımızı desteklemek korumak, onları da sınırlarımız için de bir can olduğunu unutmamak kaydıyla, karda kışta onları hatırlatan bir toplantını olması bizi memnun etti. Ben sayın valimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza ve bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sonu hayırlı olacak güzel bir başlangıca imza attık. Sağolun var olun " şeklinde konuştu.

Toplantı katılımcıların barınağı ziyareti ile sona erdi.

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