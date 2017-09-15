Keşan'dan Kısa Kısa

Keşan Belediyesi Eski Belediye Başkanı Rasim Ergene ve belediye meclis üyesi Harun Yalçın mezarı başında anıldı.



Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Asri Mezarlık'ta 9 Eylül'de düzenlenen anma törenine, Ergene ve Yalçın'ın yakınları katıldı.



Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, merhum Ergene ve Yalçın'ın Keşan'a büyük katkıları olduğunu ve hiçbir zaman unutulmayacaklarını belirtti.



Törenin ardından kabirlerin başında dua edildi.



Briç turnuvası yarın başlıyor



Keşan Belediyesi ve Türkiye Briç Federasyonu Trakya Bölge Temsilciliği işbirliğinde Erikli'de yapılacak turnuva yarın başlayacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamala göre, 16-17 Eylül tarihlerinde Erikli Sahili Çay Bahçesi'nde gerçekleşecek turnuvaya tüm vatandaşlar davet edildi.



Organizasyonda dereceye gireceklere çeşitli ödüller verilecek.