Keşan'da pancar hasadı başladı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 900 dekar alanda gerçekleştirilecek pancar hasadına başlandı.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 900 dekarda pancar ekimi yapıldığını söyledi.

Bu üründen dekar başına 8-10 ton verim alındığını belirten Şen, "Bu yıl ton başına 425 kuruş fiyat verildi. Gelecek yıl da ton başına 600 kuruş olarak açıklandı." dedi.

Karahisar köyünde pancar üreticiliği yapan Şenol Gündoğdu ise sıcak nedeniyle bu yıl ciddi verim düşüklüğü yaşandığını, artan maliyetlerin de üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Bu sene 8 dönümde pancar ektiğini anlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Bu yıl ot mücadelesinde çok zorlandık. Her yağmurdan sonra ot çeşidi çıktı. Çapalama maliyetleri var. Dekara 7 ton civarında ürün bekliyoruz. Maliyetler yükseldi, sulama masrafları arttı. Hamzadere'den su gelmesine sevindik ama dekar maliyeti 250 lira. Mazot, gübre fiyatları derken bu işin içinden nasıl çıkılacak. Taban fiyat bu maliyetlere göre yetersiz."