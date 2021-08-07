Keşan'da ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı
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Keşan'da ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı

Keşan'da ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediye Başkanlığı işbirliğinde, orman yangınlarını önlemek için temizlik çalışması yapıldı.

Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediye Başkanlığı işbirliğinde, orman yangınlarını önlemek için temizlik çalışması yapıldı.

Gökçetepe ve Mecidiye bölgelerindeki ormanlık alanlarda gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, çalışmaya katılanlara teşekkür etti.

Çalışmaya Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde, bazı kurum ve birim amirleri ile gönüllülerin katıldığını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Yangınları önleyebilir, doğayı, ağaçları ve ormanlarımızı koruyabiliriz. Tüm kamu kurumlarının müdür ve personelleri ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde doğaya gelişigüzel atılan çöpleri topluyoruz. Yangınlara önceden tedbir almak, söndürmek kadar büyük önem taşıyor. Sigara izmaritlerinizi, cam şişelerinizi ve çöplerinizi lütfen ormanlık alanlara atmayın."

Temizlik çalışmasına Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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