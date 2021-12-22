Keşan'da "Kuşaklar Kütüphanede Buluşuyor" projesi başlatıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Kuşaklar Kütüphanede Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu içinde bulunan Hüseyin Nihal Atsız Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler kitaplarla buluşuyor.

"Okul Öncesini Güçlendirme Projesi" kapsamında öğrencilerin erken yaşta kütüphane ile tanışması, öğrencilere kitap sevgisinin aşılanması ve eğitimde milli değerlerin planda tutulması amacıyla yapılan etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğrenciler katıldı

Kütüphanede kitap ile buluşan öğrencilere daha sonra masal anlatımı gerçekleştirildi.

Ardından tiyatro salonuna geçen öğrencilere drama, tiyatro etkinlikleri, meslek tanıtımları, Hacivat- Karagöz, Keloğlan, Nasreddin Hoca, animasyon ve müzik gösterileri sunuldu.

Programın sonunda, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Barbaros Hayrettin Paşa, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman, Nasreddin Hoca, Ahmet Yesevi, Ertuğrul Gazi, Evliya Çelebi ve Yunus Emre gibi Türk büyükleri çeşitli sunumlarla öğrencilere anlatılarak tanıtıldı.