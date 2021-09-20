Keşan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Keşan Emniyet Müdürlüğü, Edirne Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve emniyet mensupları katıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da kan bağışında bulunan emniyet personelini ziyaret etti.

Kan bağışı kampanyası yarın da devam edecek.

Merkez doktoru Erhan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada kanın sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

Bir ünite kanın üç kişiye hayat verdiğinin altını çizen Dr. Aksoy, vatandaşları kan bağışına davet etti.