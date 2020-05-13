Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı
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Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı

Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkan çocuklara maske dağıtıldı ve Nutuk hediye edildi.

Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve
13.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:40

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, muhtarlıklarda stant kurarak sokağa çıkan çocuklara "Nutuk" kitabını da hediye etti. Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, bir süredir tedbirlere uyarak sokağa çıkmayan çocuklara teşekkür etti.

"HEM MASKE VERİYORUZ HEM DE NUTUK HEDİYE EDİYORUZ"

Çocukların dışarı çıkmak için sabırsızlandıklarını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu: "Çocuklar doğruca stantlara geldiler. Hem maske veriyoruz hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız nedeniyle kütüphanelerinde durması için birer Nutuk hediye ediyoruz. Evde kal çağrımıza en çok uyan onlar oldu. Bu nedenle onlara teşekkür ediyorum. Cuma günü ablaları ve ağabeyleri 4 saatlik izne çıkacak."

Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve 'Nutuk' kitabı dağıttı
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve 'Nutuk' kitabı dağıttı

Kaynak: AA

Manşet

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