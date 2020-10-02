Keşan'da 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Keşan'da 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

02.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:23
Keşan'da 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisini yakalayıp, gözaltına aldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisini yakalayıp, gözaltına aldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ şüphelileri S.K.M. adlı kadın ile R.M. ve M.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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