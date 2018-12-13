Keşan Belediyesi Atüş Çullu'yu Sevindirdi!

Yeni Mescit Mahalle Muhtarı Fikret Kantar'ın girişimiyle Keşanlı bir vatandaşın belediyeye bağışladığı ev eşyaları 13 Aralıkgünü Keşan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Erdoğan Demir tarafından Atüş Çullu'ya teslim edildi.

Çullu'nun eşyaları Keşan Belediyesi personeli tarafından eve kadar getirilerek kendisine teslim edildi.

Çullu, kendisine yardımcı olan Keşan Belediyesi'ne ve eşya yardımında bulunan vatandaşa teşekkür etti.