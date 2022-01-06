KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI'NDAN YERLERE ÇÖP ATANLARA TEPKİ

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yerlere çöp atanlara tepki göstererek, "14 personelimiz sadece cadde ve sokakları temizlemek için mesai harcıyorlar. Olmaması gereken bir hizmet yapıyoruz. Bu personelin yıllık maliyeti 1 milyon 200 bin lira" dedi. Helvacıoğlu, "Nasıl evinizin bahçesine, oturma odasına çöp atmıyorsanız, evinizde yere sakızınızı atmıyorsanız, izmaritinizi atmıyorsanız sokağa da atmayın" diye konuştu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi:

"Lütfen yerlere izmarit atmayın. Lütfen yerlere çöp benzeri şeyler atmamayı görev edinin. Atanları da uyarma konusunda hassas olalım, diye onları uyarın ve dikkatini çekin. Çünkü belediyenin görevi, bu kardeşlerimin görevi çöpü yerden almak değil, çöpü çöp kutusundan, konteynerden ya da poşetten almak. Aslında Keşan'da yaşayan vatandaşlarımızın çoğunluğu bu konuda çok hassas. Maalesef dikkatsiz bir grubumuz var. 14 personelimiz sadece cadde ve sokakları temizlemek için mesai harcıyorlar. Olmaması gereken bir hizmet yapıyoruz. Bu personelin yıllık maliyeti 1 milyon 200 bin lira. Sadece yerden çöpü toplamak için gereksiz bir iş yapıyorlar aslında. Çöpü yere atmasan, bu kardeşlerimiz başka birimlerde çalışacaklar, size başka birimde daha çok yardımcı olacaklar. Yere izmarit atmayınız, yere çöp atmayınız, arabadan pet şişe atmayınız, okul bahçesine içilen suyun pet şişesini atmayınız, camdan dışarı herhangi bir çöp poşeti atmayınız. Atarsak her yıl 2 tane mahallemize park yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? 2 parkın parasını boş işlere veriyoruz. Bu boş işleri yapan kardeşlerim başka işlerde çalışması gerekirken bu işi yaptırıyoruz. O kadar çok ki. Çarşı'ya, Kunduracılar Çarşısı'na ya da bankalar caddesine gidiyorum yerler izmarit dolu, yerler sigara paketleriyle dolu, yerler attığımız çöplerle dolu. Gereksiz çöpleri toplamak için zaman ve para kaybediyoruz."

'OTURMA ODANIZA ÇÖP ATMIYORSANIZ, SOKAĞA DA ATMAYIN'

Nasıl eve çöp atılmıyorsa sokağa da çöp atılmaması gerektiğini dile getiren Helvacıoğlu, "Nasıl evinizin bahçesine, oturma odasına çöp atmıyorsanız, evinizde yere sakızınızı atmıyorsanız, izmaritinizi atmıyorsanız sokağa da atmayın. Dikkatinizi çekiyoruz. Hepimiz medeni insanlarız. Türk insanı medenidir. 'Temizlik imandan gelir?, der atalarımız. Yere çöp atmayınız. Bu kadar insanımız boşu boşuna çalışıyor. Bu kadar insan emek veriyor. Burada sizin paralarınızı harcıyoruz. Gene olacak ama ne olur dikkat edelim, azaltmaya yönelelim" ifadelerini kullandı.