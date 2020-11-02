Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti
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Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti

02.11.2020 22:32 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:41

Türkiye, İzmir'deki depremin acısını yaşarken Kerimcan Durmaz, koronavirüs kurallarını hiçe sayarak parti vermesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Kerimcan Durmaz'ın İzmir'deki deprem felaketinin acısı ve koronavirüs endişesine rağmen Miami'de doğum günü kutlaması tepkilere neden oldu. Kutlamadan kareler sosyal medyada paylaşıldı.

DANSI ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Geçtiğimiz yıl ABD'ye yerleşen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, yeni yaşını Miami'de dostlarıyla birlikte kutladı. 26 yaşına giren Durmaz'ın partideki kıyafeti ve dansı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

PARTİ DÜZENLEMESİ ELEŞTİRİLDİ

Türkiye, İzmir'den gelen ölüm haberlerine yas tutarken Kerimcan Durmaz'ın pandemiye rağmen Miami'de doğum günü partisi düzenlemesi tepki topladı.

Kerimcan Durmaz, hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti
Kerimcan Durmaz, hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti
Kerimcan Durmaz, hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti
Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti
Haber Yorumları (1)
ADAM OL ADAM: BUNUN PARTİSİ KESİN KALIN BAĞIRSAK KOKUYORDU
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