KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık alanda kaybolduktan 46 saat sonra bulunan otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney tedavi ve sağlık kontrolü için Gölhisar Devlet Hastanesi'ne getirildi.