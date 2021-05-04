KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık alanda kaybolduktan 46 saat sonra bulunan otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney tedavi ve sağlık kontrolü için Gölhisar Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık alanda kaybolduktan 46 saat sonra bulunan otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney tedavi ve sağlık kontrolü için Gölhisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede kontrolden geçirilen Kerim Can Güney'e burada serum tedavisi uygulanmaya başladı. Kerim Can Güney'e burada meyve suyu da ikram edildi. Gölhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Öztürk, Kerim Can Güney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Kerim Can Güney'in ailesinin komşusu olan Münire Ertekin, küçük çocuğun hastanedeki tedavi sürecinde yanında yer alırken, "Umudumuzu hiç kaybetmedik. Kerim Can'ın bulunacağını biliyorduk. Allah'a şükür sağ salim bulundu. Aile adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da Kerim Can Güney'in bulunmasının ardından ilçeye giderek hem çocuğun babası hem de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiple bir araya geldi. Vali Arslantaş'ın 'geçmiş olsun' dediği baba Adem Güney ise çalışmalara katılan tüm ekiplere ve kendisine teşekkür etti.

KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Burak Sergen Ayşegül Yıldız
Spor Diego Gökhan Töre Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:20:29. #1.15#

title