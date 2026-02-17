Haberler

Survivor Adası'nda pazarlık: Keremcem sadece Acun Ilıcalı’nın izniyle içebildi

Survivor Adası'nda pazarlık: Keremcem sadece Acun Ilıcalı’nın izniyle içebildi Haber Videosunu İzle
Survivor Adası'nda pazarlık: Keremcem sadece Acun Ilıcalı’nın izniyle içebildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor’dan elenen şarkıcı Keremcem, Dominik Cumhuriyeti’ndeki ada hayatında sirkeli su içebilmek için Acun Ilıcalı’dan özel izin aldığını açıkladı.

  • Keremcem, Survivor yarışmasında sabahları sirkeli su içme alışkanlığını sürdürmek için Acun Ilıcalı'dan izin aldı.
  • Keremcem, Dominik Cumhuriyeti'nde sirkeli su bulmanın zor olduğunu belirtti.
  • Acun Ilıcalı, Keremcem'in Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katıldığını duyurdu.

Survivor yarışmasından elenen Keremcem, ada yaşamında sabah rutininden vazgeçmediğini söyledi. “Sirkeli su içmeden güne başlayamıyorum, içine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içiyorum” diyen Keremcem, Dominik Cumhuriyeti’nde bu içeceği bulmanın kolay olmadığını anlattı.

Keremcem, “Acun Abi’yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları, ‘Sirkeli su içmem lazım’ dedim ve izin verdi. Ama ada yaşamı ve oyunlarla uğraşmaktan fırsatım olmadı” ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU


Acun Ilıcalı, Keremcem'in yarışmaya katıldığını ''Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum..'' sözleriyle duyurmuştu. 
Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Keremcem
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi