Survivor Adası'nda pazarlık: Keremcem sadece Acun Ilıcalı’nın izniyle içebildi
Survivor’dan elenen şarkıcı Keremcem, Dominik Cumhuriyeti’ndeki ada hayatında sirkeli su içebilmek için Acun Ilıcalı’dan özel izin aldığını açıkladı.
- Keremcem, Survivor yarışmasında sabahları sirkeli su içme alışkanlığını sürdürmek için Acun Ilıcalı'dan izin aldı.
- Keremcem, Dominik Cumhuriyeti'nde sirkeli su bulmanın zor olduğunu belirtti.
- Acun Ilıcalı, Keremcem'in Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katıldığını duyurdu.
Survivor yarışmasından elenen Keremcem, ada yaşamında sabah rutininden vazgeçmediğini söyledi. “Sirkeli su içmeden güne başlayamıyorum, içine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içiyorum” diyen Keremcem, Dominik Cumhuriyeti’nde bu içeceği bulmanın kolay olmadığını anlattı.
Keremcem, “Acun Abi’yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları, ‘Sirkeli su içmem lazım’ dedim ve izin verdi. Ama ada yaşamı ve oyunlarla uğraşmaktan fırsatım olmadı” ifadelerini kullandı.
ACUN ILICALI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
Acun Ilıcalı, Keremcem'in yarışmaya katıldığını ''Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum..'' sözleriyle duyurmuştu.