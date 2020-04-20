Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri nereli ve ne iş yapıyor? Kerem Tunçeri hayatı ve biyografisi!
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Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri nereli ve ne iş yapıyor? Kerem Tunçeri hayatı ve biyografisi!

Dünyaca ünlü milli basketbolcumuz Kerem Tunçeri başarılı basketbol kariyeri ve sosyal yaşamı ile sık sık gündeme geliyor. Herkes Kerem Tunçeri'yi merak ediyor ve hakkında bilgi almaya çalışıyor. Peki Kerem Tunçeri kimdir?

20.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:41
Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri nereli ve ne iş yapıyor? Kerem Tunçeri hayatı ve biyografisi!

Milli basketbolcumuz Kerem Tunçeri tüm dünyanın yakından tanıdığı bildiği bir başarılı sporcumuz. Kerem Tunçeri basketbol başarıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor! Kerem Tunçeri hakkında merak edilenleri sizler için yanıtladık. Kerem Tunçeri kimdir?

Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri nereli ve ne iş yapıyor? Kerem Tunçeri hayatı ve biyografisi!
KEREM TUNÇERİ

KEREM TUNÇERİ KİMDİR?

Kerem Tunçeri (d. 14 Nisan 1979, İstanbul), Türk milli takımı ve Anadolu Efes S.K.'de oyun kurucu pozisyonunda oynayan Türk basketbolcu.Abisi Kemal Tunçeri de önemli bir basketbolcudur.

Galatasaray'da yetişen Kerem, basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan guard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk Milli takımında önemli görevler almıştır.

Galatasaray'da kendini gösterdikten sonra 1999 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Orhun Ene'nin arkasında yedek oyun kurucu olarak Orhun'u dinlendirmek üzere milli kadroya girmiştir. Ancak şampiyonada Orhun Ene'nin sakatlanması üzerine tüm sorumluluk Kerem Tunçeri'nin üzerine kalmış ve genç yaşına ve tecrübesizliğine rağmen çok başarılı bir turnuva geçirmiştir. Turnuvada asist kategorisinde 3. olan Kerem kendini bu turnuvada kanıtlamış ve milli takımın değişilmez oyuncusu olmuştur.

Bu turnuva sonraki sezon Anadolu Efes gibi hedefleri daha yüksek bir takıma transfer olan Kerem Tunçeri bundan sonraki sezonlarda bulunduğu takımlardaki derin kadro ve ona daha az sorumluluk verilmesiyle birçok otoriteye göre 1999'dan sonra kendini geliştiremedi. Nitekim Türkiye'nin evsahipliği yaptığı ve final oynadığı 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takımın gösterdiği üstün performansa rağmen tek eleştirilen oyuncusu takımın oyun kurucusu Kerem olmuştur. Bir yıl sonra İndiana'da oynanan Dünya Şampiyonasında milli takım bu defa beklentileri karşılamadı ve Kerem Tunçeri kötü bir performans gösterdi.

Milli takımda eleştirilse de Anadolu Efes'in oyun kurucusu olarak rol aldığı şampiyonluklar sonrası 2004/2005 sezonunda Ülkerspor'a transfer oldu. Ancak Ülker'le yarı finalde Beşiktaş'a elenerek final oynayamadı. 2005/2006 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu.

2005/2006 sezonunda Beşiktaş Cola Turka'da kariyerinin en parlak sezonunu geçirdi.5-6 tane Avrupa çapında oyuncusu olan fakat rotasyonda kullanabileceği üst düzey başka oyuncusu olmayan takımın en büyük yıldızı oldu ve kendini tüm Avrupa'ya bir kez daha ispatladı.Sene ortasında İspanya'nın önemli takımları Tau Ceramica ve Barcelona'dan transfer teklifi aldı. Ancak Beşiktaş yönetimi Kerem'i satmadı.Yaptığı etkili savunma,maçın temposunu ayarlayan lider oyuncu olma,asist,kritik anlarda basket bulma gibi kaliteli bir point guardın yapabileceği her şeyi yaptı.2005-2006 sezonunda Türkiye Ligi'nde asist kralı oldu ve ligin MVP'si seçildi.Sezonu tamamladıktan sonra 2006/2007 sezonu için İspanya'nın ve Avrupa'nın en önemli takımlarından Real Madrid ile anlaştı.

Real Madrid'teki ilk sezonunu İspanya'da ve Uleb Cup'ta şampiyonlukla noktaladı.Avrupa'nın ikinci büyük kupası olan Uleb Cup finalinde Litvanya takımı BC Lietuvos Rytas'ı yendiler.İki büyük kupa kazandığı ilk sezonunda fazla sorumluluk alamasa da koçunun kendisinden beklediği şeyleri fazla ön plana çıkmadan yapmaya çalıştı.Aldığı süreleri iyi değerlendirdi.İkinci sezonunda takım içindeki etkinliğini daha fazla hissettirme şansı buldu.Sezon başında yakaladığı inanılmaz üçlük yüzdesi ve skorer kimliğiyle takımın daha önde gelen bir kozu olmaya başladı.İspanya Ligi'nde ve Euroleague'de birçok maçı kazandırdı ve takımın lider oyuncularından biri oldu.Ne varki sezonun ilerleyen bölümünde aldığı süreler yine azalmaya başladı ve koç tarafından fazla ön plana çıkıması engellendi.Euroleague'de dörtlü final Madrid'de düzenlenecek olmasına rağmen Madrid'in bu güzide kulübü dörtlü finallere kalamadı.İspanya ligi play-off çeyrek final serisinde de sürpriz bir şekilde Unicaja Malaga'ya elendiler.Hayal kırıklığıyla sona eren bu sezonun ardından 2008 yazında birçok İspanyol ve Türk kulübünden teklif almasına rağmen çok büyük yatırımlar yapan sansasyonel Rus kulübü Triumph Lyubertsy'i tercih etti ve 2 yıllık sözleşme yaptı.

2006 Dünya Basketbol Şampiyonasında sakatlığı sebebiyle oynayamamıştır.2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da Real Madrid'de oynamasına rağmen Bogdan Tanjevic'in gazabına uğrayanlardan olmuştur.Tanjevic'in şaşkına çeviren sürpriz kadrosunda yer alamamıştır.2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme grubu kadrosuna ise alınmıştır.

Kerem Tunçeri ile abisi Kemal Tunçeri nin kurduğu #YÖNLENDİRME Tunçerispor genç yetenekleri keşfetmektedir.

2009 sezonun yarı devresinden itibaren Anadolu Efes ile anlaşmıştır. 5 yıl sonra tekrardan Efes forması giyecektir.

Dünya Şampiyonası Yarı Finalinde, Türkiye-Sırbistan (11 Eylül 2010) maçında bitime 0.5 saniye kala turnikesiyle durumu 83-82 yaparak Türkiye'yi finale taşımıştır.

2008-09 sezonunun ikinci yarısından itibaren Efes Pilsen ile anlaştı.

2008-09 sezonunda ligde maç başına 4.6 sayı 1.1 ribaunt 3.8 Euroleague'de ise 4.2 sayı 2.2 asist ortalamalarıyla sezonu noktaladı ve sezonda takımıyla önceden kazandığı 3 şampiyonluğun yanında bir şampiyonluk daha ekleyerek,

Tunçeri 2010-11 sezonunda EuroLeague'de genelde iyi bir görüntü çizmiştir ve maç başına 9.1 sayı 3.5 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Ligde ise 3000. sayı barajına ulaştığı sezonda 7.8 sayı 4.0 asist ortalamaları tutturarak sezonu noktalamıştır.

2011-12 de Euroleague'de kötü bir performans çizse de ligde maç başına 10.4 sayı ile iyi bir performans sergiledi. Tunçeri'nin normal sezonda ortaya koyduğu iyi performansın yanı sıra play-off'larda da iyi bir performans ortaya koyarak büyük bir beğeni kazandı.

2012-13 sezonunun ardından kaptanlığını yaptığı ve 5 yıl formasını giydiği Anadolu Efes'ten ayrıldı.

2013-14 sezonu başlamadan önce TBL'de Ankara şehrini temsil eden Türk Telekom BK takımı ile anlaştı.

5 Ekim 2013 tarihinde Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes SK ile oynanılan grup maçında attığı 18 sayıyla takımının uzatmada 101-96 maçı kazanmasında pay sahibi olan isimlerden biri oldu.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş takımı ile anlaştı ve hala Beşiktaş Forex takımı kadrosunda yer almaktadır.

Son dönemlerde adı Neslişah Alkoçlarla anılan Tunçeri, Alkoçlar yollarını ayırmıştır.

Kerem 30 Ağustos 2014 tarihinde İspanya'da başlayacak olan 2014 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası kadrosunda Türkiye Millî Basketbol Takımı forması giymiştir

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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