Kerem Kamal kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Kerem Kamal kimdir? Kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerem Kamal kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Kerem Kamal kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Kerem Kamal kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Kerem Kamal kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Milli güreşçi Kerem Kamal, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya almıştı. Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yer alacak olan Kamal, altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Genç milli güreşçinin hayatı merak ediliyor. Peki, Kerem Kamal kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Kerem Kamal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Milli güreşçi Kerem Kamal, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya almıştı. Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yer alacak olan Kamal, altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Genç milli güreşçinin hayatı merak ediliyor. Peki, Kerem Kamal kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Kerem Kamal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

KEREM KAMAL KİMDİR?

Kerem Kamal kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Kerem Kamal kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1999

Kaç yaşında: 22 yaşında

Nereli: Manisa

Spor: Güreş

Kerem Kamal, 10 Ağustos 1999 tarihinde Manisa'da doğan Grekoromen stil 60 kiloda yarışan Türk güreşçidir.

2017 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen 55 kiloda altın madalya kazandı.

Slovakya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Greko-Romen stil 60 kiloda ülkemizi temsil eden Kerem Kamal finalde Hintli rakibi Vijay Vijay'ı 2. dakika dolmadan 10-0 sayı tuşuyla yenerek Dünya Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Estonya'da gerçekleştirilen 2019 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, final maçında Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı 7-2 yenerek altın madalya kazandı. Böylece Kerem Kamal, gençlerde üst üste 3. Kez Dünya Şampiyonluğunu elde etti.

Kerem Kamal kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Kerem Kamal kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, Rumen Virgil Munteanu'yu 4-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal gümüş madalya aldı.

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya aldı.

KEREM KAMAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kerem Kamal, 1999 doğumlu olup 22 yaşında ve Manisalıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Okay Yokuşlu Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kerem Kamal kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Kerem Kamal kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 18:02:59. #1.13#

title