Kerem İşkan'ın TV42 Ana Haber canlı yayınında Hintli generale yönelik yaptığı açıklamalar, sosyal medyada yoğun ilgi topladı. Yayın sırasında yaşanan o anlar kısa sürede gündeme taşınırken, "Kerem İşkan yayında ne dedi, Hint generale nasıl bir yanıt verdi?" soruları kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Kerem İşkan olayı nedir? Kerem İşkan Hint generale ne cevap verdi, canlı yayında ne söyledi? İşte gündem olan açıklamalara dair merak edilen tüm ayrıntılar…

KEREM İŞKAN OLAYI NEDİR?

TV42 Ana Haber sunucusu Kerem İşkan, Hintli emekli Tümgeneral G.D. Bakshi'nin Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarına canlı yayında verdiği yanıtla kamuoyunun dikkatini çekti. G.D. Bakshi, katıldığı bir YouTube programında, Türkiye'nin hilafet arayışında olduğunu öne sürerek, ülkesinin nükleer kapasitesine atıfta bulunup Türkiye'yi açıkça tehdit etti. Söz konusu iddialar ve saldırgan söylemler, Türk kamuoyunda ciddi tepkiyle karşılandı.

Kerem İşkan Hint generale ne cevap verdi, canlı yayında ne söyledi

Bu açıklamalara ilk tepkilerden biri, TV42 ekranlarında Kerem İşkan'dan geldi. Canlı yayında net ve sert ifadelerle karşılık veren İşkan, yalnızca Bakshi'nin sözlerini değil, aynı zamanda Hindistan'ın sosyal ve ekonomik gerçeklerini de eleştirerek, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Sunucunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, destekleyen ve eleştiren pek çok yorum yapıldı.

Kerem İşkan olayı nedir

KEREM İŞKAN CANLI YAYINDA NE SÖYLEDİ?

Katıldığı bir YouTube programında, Türkiye'nin hilafet arayışında olduğunu dile getiren G.D. Bakshi, Türkiye için "Hindistan'ın nükleer gücüyle gerekirse Türkiye'yi feci şekilde havaya uçurabiliriz. Türkiye yaramazlık yapıyor. Hilafeti yeniden kurup Müslümanların halifesi olmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Emekli tümgeneralin sözlerine canlı yayını esnasında tepki gösteren sunucu Kerem İşkan; "Sizin o tanrı diye taptığınız ineğe 7 ortak gireriz. Kurbanda da keseriz. Tanrınızı gözünüzün önünde yeriz. Aklınız durur yani." şeklinde konuştu. Yayının ardından Kerem İşkan'ın o sözleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük ses getirdi.