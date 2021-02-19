Kerem ile Aslı Hikayesi | Kerem ile Aslı halk hikayesi mi? Halk Hikayesi nedir?

Halk hikayeleri, aslında sevgi hikayeleri ve aşıkların yaşam öyküleridir. Kerem ile Aslı da bunlar arasında en bilinen ve sevilenlerden biridir. Peki, Kerem ile Aslı Hikayesi nedir? Kerem ile Aslı halk hikayesi mi? Halk Hikayesi nedir?

Günümüze kadar sözlü ve yazılı olarak gelen Kerem ile Aslı hikâyesinin yüzlerce varyantı vardır. Bilinen en eski tarihli yazmalardan biri olan Mecmûatü'l-letâif sandûkatü'z-zerâif adlı cönkteki varyantına göre hikâyedir. Kerem ile Aslı, 16. yüzyıl Halk Edebiyatı ürünüdür. Albanya, Anadolu, Azerbaycan, Ermenistan bölgelerinde anlatılmaktadır. Kerem ile Aslı hikayesinin bilinen ve ele alınan üç varyantı vardır. İlki Ankara Millî Kütüphane'de bulunan bir 19. yüzyıl cöngündeki Âşık Kerem Hikâyesi", öteki "Aslı-Kerem" başlıklı Türkmen varyantı, üçüncüsü ise Prof. Dr. Ali Duymaz tarafından Van'da derlenen "Kerem'in Erzurum Macerası" adını taşıyan Türkiye varyantıdır.

KEREM İLE ASLI HİKAYESİNİN TÜRÜ NEDİR?

Kerem ile Aslı bir Halk hikayesidir.

HALK HİKAYESİ NEDİR? KEREM İLE ASLI HALK HİKAYESİ MİDİR?

Anadolu'da 16. yüzyıl sonrası, aşıklar ve sevgi hikayeleri, halkın sanat ve edebiyat ihtiyacını karşılıyordu. Hikayeciler, köy köy gezer, köy odalarında, düğünlerde, köy ve kasaba kahvehanelerinde sazları eşliğinde hikayeler anlatırdı. Bu hikayeler halk hikayeleridir. Bu hikayeler, bazen önceden hazırlanırdı, bazen o anda kurgulanırdı. Bazen de yaşanan olaylardan esinlenerek anlatılırdı... Bu hikayelerden en beğenilenleri zamanla destanlaştı.

Halk hikayeleri, sevgi hikayeleri ve aşıkların yaşam öykülerinden oluşur. Kerem ile Aslı da bunlardan biridir. Hikayeci ya da aşık, hikayeyi önce düzyazı biçiminde anlatırdı ve hikaye ederdi. Daha sonra da aşık hikayeyi türkülerle süslerdi. Halk şairleri ya da âşıklar bir yandan şiir söyler, bir yandan da hikâyesini anlatırlardı.

Kerem ile Aslı hikayesini yaratan da, Aşık Kerem ya da Kerem Dede adıyla bilinen Azerbaycan yöresinin halk şairidir.

KEREM İLE ASLI HİKAYESİ

Bir zamanlar yaşlı bir İsfahan Padişahı, mirasını bırakacak bir erkek evladı olmadığı için üzülmektedir. Padişahın "Keşiş" diye hitap ettikleri bir yardımcısı vardır. Keşiş padişah için bir elma ağacı diktirtir ve senesinde padişahın herkesi kıskandıracak derecede yakışıklı bir erkek evladı dünyaya gelir. Bu çocuğa yiğitliği ve mertliği dolayısı ile Kerem adı verilir. Keşişin de Aslı adında dünyalar güzeli bir kızı vardır. Bu iki genç çocukluklarını beraber geçirirler. Kerem'in Sofu adında bir arkadaşı vardır. Kerem bir gün Sofuyla gezerken Aslı'yla karşılaşır. Kerem'in nutku tutulur ve bir daha konuşamaz. Bir süre sonra Aslı ortadan kaybolur. Kerem Aslı'yı bulmak için yollara düşer. Yolda karşısına çıkan herkese Aslı'yı sorar. Yolda karşılaştığı kızları Aslı'ya benzetir. Bir gün Sofu Kerem'in yanına gelir. Kerem'e, Aslı'nın başkasıyla evleneceğini söyler. Kerem bunu duyar duymaz Aslı'nın evine gider.

Aslı ile Kerem o gece evlenirler. Keşiş düğün sırasında Kerem'e büyü yapar, düğünden sonra Kerem ile Aslı yorgun bir şekilde evlerine dönerler. Kerem üstündeki mintanı çıkarmak için düğmeleri açar fakat düğmeler tekrar iliklenir. Daha sonra Kerem birkaç kez mintanı çıkarmayı denese de başaramaz. Artık daraldığı için yorgunluktan bir "ah" çeken Kerem ağzından yayılan ateşle yanmaya başlar. Aslı Kerem'i söndürmek için ona su verir fakat bu sefer ateş daha da güçlenir. Birkaç dakika içinde Kerem yanmaktan Kül olur. Aslı da kahrından haykırırken saçları Kerem'in külüne değerek tutuşur ve o da yanarak can verir.