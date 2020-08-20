Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı nasıl anılır? Kerbela olayı tarihi nedir?
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Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı nasıl anılır? Kerbela olayı tarihi nedir?

Hz. Hüseyin ve beraberindeki kişilerin şehit edilmesi sonucu kerbela olayı gerçekleşmiştir. Peki, kerbela olayı tarihi nedir? Kerbela olayı nasıl anılır?

Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı nasıl anılır? Kerbela olayı tarihi nedir?
20.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:16

Müslüman alemi için bu önemli ayda anma törenleri düzenlenir. Matem ayı olarak bilinen kerbela olayı 10 Ekim 680 yılında gerçekleşmiştir.

KERBELA OLAYI NEDİR?

Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 tarihinde günümüzdeki Irak'ın Kerbela şehrinde gerçekleşti. Kerbela Olayı'nda Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve ehl-i beyti, Yezid tarafından şehit edildi. Olayların gelişimi Hz. Muhammed'in 632 yılında vefat etmesiyle Müslüman toplumun başına kimin geçeceği konusunda tedirginlikler vardı. İlk olarak Müslümanların bir kısmı Ebu Bekir'i halife kabul etti. Ardından da Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Ali bin Ebu Talib halide oldu.

YEZİD'E BİAT EDİLMESİ İSTENDİ

Osman'ın 656 yılında Asiler tarafından katledilmesiyle Ali, halife olarak başa geçti. Yaklaşık 5 yıl halifelik yapan Hz. Ali, 661 yılında Hariciler'in gerçekleştirdiği bir suikastle şehit edildi ve iktidar 20 yıllığına Muaviye'de kaldı. Muaviye, hayattayken oğlu Yezid'e biat edilmesini istese de destekçileri ve Hicaz ahalisi, Yezid'e biat etmeyi kabul etmedi. Yezid'e biat edilmemesine neden olarak da Hasan ile yapılan anlaşma gösterildi. Yezid'e biat etmeyi reddeden toplumu gören Muaviye, oğlu Yezid'e biat edilmesinden vazgeçti. Muaviye'nin 680 yılında ölmesiyle oğlu Yezid iktidara geçti ve ilk iş olarak Medine valisine bir mektup yazdı. Yazdığı mektupta Hüseyin'e değil, kendisine biat edilmesini istedi, reddedilmesi halinde bunu canlarıyla ödeyeceklerini belirtti.

HZ. HÜSEYİN VE YARENLERİ ŞEHİT EDİLDİ

Yezid kendisine biat etmelerini isterken Hz.Hüseyin, Kûfelilerden bağlılıklarını sunan mektuplar alıyordu. Hz. Hüseyin'in, Kûfe'ye gelip halife olduğunu ilan ederse halkın onu destekleyeceklerini söylüyorlardı. Hüseyin bunun üzerine Kûfe'deki taraftarlarının sayıca fazla olduklarını düşünerek oğlu ve 70 yareni ile birlikte Kufe'ye gitti. Sayıca az olan Kûfeli taraftarlar, Yezid'in yandaşları tarafından bastırıldı. Hüseyin ve beraberindeki 70 kişi, Kerbela'da Yezid'in 4500'e yakın adamıyla karşılaştı. Savaşta Hüseyin'in, 6 aylık bebeği susuzluktan ölmek üzereydi ve oğlunu kucağına alarak Yezid'in karşısına dikilerek, oğlu için Yezid'den bir yudum su istedi ancak Hurmala bin Kahil, çocuğu okla boynundan vurarak şehit etti. Oğlunu gömen Hüseyin, yeniden Yezid'in karşısına çıktı ve teslim olmalarını istedi. Çıkan savaşta Hüseyin ve taraftarları şehit edildi. Aynı zamanda Hüseyin'in ailesi de esir alındı.

KAMPLAR YAĞMALANDI

Katliamda, Ubeydullah bin Ziyad'ın emri üzerine Hüseyin'in cesedi atlara çiğnetildi. Daha sonra Yezid'in askerleri kampı yağmaladı. Ölen 72 kişinin cesedi El-Gadiriye köylüleri tarafından defnedildi. Kadınlar ve çocuklar yargılanmak üzere Şam'a götürüldüler. Yargılanmak için Şam'a götürülen esirlerin, açlık ve susuzluğun yanında bir de Hz Hüseyin ve yarenlerinin şehit edilmesinin acısını yaşadılar.

HALKIN DESTEĞİNİ KAYBETMESİ İSTENDİ

Kerbela'da yaşananların, Yezid'in, Hüseyin'in destekçilerinin ne hallere düştüğünü gösterip, halkın desteğini kaybetmesini sağlamak olduğu söyleniyor. Kerbela Olayları her yıl Şiî ve Alevîler tarafından muharrem orucu tutarak ya da törenler şeklinde, bir kesim Sünni Müslümanlar tarafından da yalnızca mevlid okunarak ve muharrem orucu tutularak anılıyor.

KERBELA OLAYI NASIL ANILIR?

Kerbelâ'da yaşananlar her yıl Şiî ve Alevîler tarafından muharrem orucu tutmanın yanı sıra törenler şeklinde, bir kısım Sünni Müslümanlar tarafından da tören yapılmaksızın (yalnızca mevlid okunarak ve muharrem orucu tutularak) anılır. Yas tutma savaşın gerçekleştiği Muharrem ayının 10'unda (Aşure Günü) doruğa çıkar. Bu günde konuşmalar yapılır, yapılanlar tiyatro şeklinde canlandırılır ve ağıtlar yakılır. Hüseyin'in neden hayatını feda ettiği özellikle vurgulanır. Baskıya ve zulme teslim olmadığı belirtilir. Aynı şekilde Muhammed'in torunu Hüseyin'in Kerbelâ'da öldürülmesi hadisesi, Sünnilikte de üzücü bir olay olarak kabul edilip, Yezid Sünni cemaat içerisinde sıklıkla yerilse ve Sünnilikte isim olarak neredeyse hiç kullanılmasa da Ehli Sünnet inancında yas tutmak câiz olmadığı için Kerbela Olayı, Sünnilikte Şiâ'dakine benzer bir şekilde her yıl törenlerle anılmaz

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