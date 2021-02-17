BALIKESİR - Kepsut'ta kara saplanan ambulans kurtarıldı
17.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:42
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kara saplanarak mahsur kalan ambulans kurtarıldı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kara saplanarak mahsur kalan ambulans kurtarıldı.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Araplar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ramazan Koç'un (59), süt toplama merkezinde süt boşaltırken düşmesi sonucu kolu kırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri ve Koç'un bulunduğu ambulans, dönüş yolunda yaklaşık 70 santimetre kalınlığındaki kara saplandı.
Ramazan Koç, Kepsut Belediyesi ekiplerince greyder ile kurtarılan ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız