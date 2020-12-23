Kepez pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermedi

Kepez Belediyesinin, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllardaki gibi 2020'de başarılı bir yatırım dönemini geride bıraktı.

İmara uygun yapılaşması ile doğal gaz, elektrik, internet ve kanalizasyon ilgili altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerinin yollarını sıcak asfalt, kaldırım çalışmalarıyla konforlu hale getiren Fen İşleri ekipleri, yine bu yıl içerisinde Erenköy, Çamlıbel, Kanal, Esentepe mahallelerinin gecekondu yıllarından kalan parke taşlı yollarını da sıcak asfalta dönüştürdü. Geçtiğimiz yıllarda açılan yollar da sathi asfaltla kaplanarak, sıcak asfalt serimine hazır hale getirildi.

2020'de 66 bin metre sıcak asfalt

Koronavirüsten dolayı yaşanan kısıtlamalara rağmen başarılı bir asfalt sezonunu tamamlayan Kepez Belediyesi, 2020'de 66 bin metre yola 113 bin ton sıcak asfalt sererken, 76 bin metre de sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlarının yaya yollarının konforlu olmasına da önem veren Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl 44 bin m2 parke kaldırım çalışması yaptı.

2020'de Kepez'e otoban gibi yollar

Fen İşleri Müdürlüğü, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülen bölgelerdeki imar yollarını 2020 yılında da açarak, ilçedeki modern yapılaşmayı ve şehirleşmeyi hızlandırdı.

Kepez Belediyesi, Karayolları ile yarışabilecek ve Büyükşehir imkanları ile yapılabilecek yolları 2020'de de yapmaya devam etti. Özellikle Masa Dağı bölgesinde kent içi ulaşımını rahatlatan, akaryakıt tasarrufu sağlayan ve bölgesine değer kazandıran 20-30 metre genişliğinde otoban kalitesinde yollar yapıldı. Bu yolların yapımı, devasa kaya kütlelerinin peynir kalıbı gibi kesilerek ve binlerce kamyon hafriyat kaldırarak gerçekleştirildi.

Masa Dağı'ndan ilçenin dört bir yanına devasa yollar

Bu önemli yollardan bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isminin verildiği bulvar oldu. Masa Dağı bölgesinin Kütükçü askeri alanının kuzey kısmında, büyük kayaların iş makineleriyle kırılarak inşa edilen bulvar ile ilçenin iki yakası buluşturuldu. Kent içi ulaşımını da rahatlatan 30 metre genişliğinde, 1200 metre uzunluğundaki Alparslan Türkeş Bulvarı'na, tüm illeri temsilen 81 adet yetişmiş zeytin ağacı dikildi.

Kepez'e sağlıklı, yeşil yollar

Hakan Tütüncü döneminde 2009'da açılan ve Duacı Mahallesi'ni, Masa Dağı'ndan şehir merkezine bağlayan yol da, bölgedeki konut ve şehir hastanesi yatırımları ile araç yoğunluğu dikkate alınarak, dört şeritli bir bulvar haline getirildi. Varsak bölgesini, Antalya- Burdur yolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı bağlayan Duacı-Masa Dağı yolunun 8 metre olan genişliği 20 metreye çıkarıldı. Kent merkezi, Antalya Körfezi ve Bey Dağları manzaralı bulvarın orta refüjüne yetişmiş zeytin ağacı ile zakkum dikildi. Bulvara, bisiklet yolu da yapılıyor.

Kentin iki önemli bulvarını buluşturan yol

Kepez Belediyesinin, 2020'de Karayollarının yapabileceği büyüklükte inşa ettiği yollardan bir tanesi de Masa Dağı bölgesini kentin iki önemli bulvarına bağlayan yol yapımı oldu.Varsak bölgesini, Masa Dağı'ndan Antalya Bulvarı'na bağlayan yolun yapımında 1000 kamyona yakın kaya kırılırken, yaklaşık 4 bin kamyon da hafriyat kullanıldı. Şehir içi ulaşımının rahatlamasına katkı sağlayacak olan uzunluğu 3 bin metre, genişliği 20 metre olan yol, batıdaki Antalya Bulvarı ile doğudaki Süleyman Demirel Bulvarı arasında ulaşım imkanı sağlayacak.

2020'de 59 bin metre yeni yol

Kent içi ulaşımını rahatlatan, akaryakıt tasarrufu sağlayan, mahalleleri buluşturan ve ilçeye değer kazandıran devasa yollar inşa eden Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2020'de ilçenin ulaşım ağına 59 bin metre yeni yol ekledi. 2020 yılının yağış rekorunun kırıldığı 13-14 Aralık'taki yağmurlarda altyapı çalışmalarının meyvesini alan Kepez Belediyesi, bu yıl da 3 bin 600 metre menfez çalışması gerçekleştirdi.

"2021'de daha çok çalışacağız"

Başkan Hakan Tütüncü de, açıklamasında bütün dünyayı etkileyen koronovirüs salgınıyla mücadele ederken, temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. Hizmetteki başarı çıtasını her yıl biraz daha yukarıya çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Tütüncü, "Fen işleri yatırımlarında başarılı bir yılı geride bıraktık. Şehirleşen mahallelerimizin yollarını asfalt ve kaldırım çalışmasıyla konforlu hale getirirken, kent içi ulaşımını rahatlatan, akaryakıt tasarrufu sağlayan ve mahalleleri buluşturan devasa bulvarlar açtık. Başarılı çalışmalarından dolayı Fen İşleri Müdürlüğümüzün bürokrat ve çalışanlarını kutluyorum. Biz, kendisiyle yarışan, yaptıklarını asla yeterli görmeyen bir belediyeyiz. Hemşehrilerimiz, hizmetin en güzelini hak ediyor, ilkesiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021'de de azimle çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız ve hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Yeni yılda, şehirleşmesi ve altyapısı tamamlanan mahallelerimizde 100 km sıcak asfalt serimi ve 100 bin m2 parke kaldırım yapmayı planlarken, yeni yollar açmaya, mahallelerimizi alt yapı esikliklerini de tamamlamaya devam edeceğiz."

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2020 karnesi:

Yeni yol yapımı: 62 bin metre, Sıcak asfalt yol: 66 bin metre (114bin sıcak asfalt kullanıldı.).Sathi asfalt yol: 59 bin metre. Parke kaldırım: 44 bin metrekare. Yağmur suyu menfez çalışması: 3 bin 600 metre - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı