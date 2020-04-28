Kepez'e 'Millet Kıraathanesi'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kepez'e 'Millet Kıraathanesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi' projesi Kepez ilçesinde de hayat buluyor.

Kepez'e 'Millet Kıraathanesi'
28.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi' projesi Kepez ilçesinde de hayat buluyor. Başkan Hakan Tütüncü, Kepez Kent Meydanı içerisinde millet kıraathanesi açacaklarını duyurdu.

Kepez Belediyesi, sosyal ve kültürel alanda bir proje daha gerçekleştiriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, seçim vaadi olan 'millet kıraathanesi' projesi ilçeye kazandırılıyor. Millet kıraathanesi, Başkan Hakan Tütüncü döneminin bir eseri olan Yeni Mahalle'deki 47 bin m2 büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisinde açılıyor. İlçenin merkezinde yer alan meydandaki 180 metrekarelik bina, millet kıraathanesine dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kepez Millet Kıraathanesi'nin iç tefrişat düzenleme çalışmasına başlandı.

Okuma ve ders çalışma ortamı

Her yaş grubuna özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Kepez Millet Kıraathanesinde çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlar olacak. Millet kıraathanesinde bilgisayar, internet (WİFİ), günlük ulusal gazeteler, mini kütüphane, ders çalışma salonu gibi hizmetler de halkın kullanımına ücretsiz olarak sunulacak. Gençlere değer veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, millet kıraathanesi ile özellikle gençlerin kitap okuma kültürü kazanmalarını ve sosyalleşmelerini amaçladıklarını söyledi.

"Gençlere değer veren bir proje"

Tütüncü, Kepez Millet Kıraathanesini, birçok lisenin olduğu bir bölgede hizmete sunacaklarını belirterek, "Millet kıraathanesi, aynı zamanda gençlerimizi, sokağın kötü alışkanlıklarından koruyacak bir proje de olacak. Çocuklarımız, sağlıklı ve nezih bir ortamda ikramlarımız eşliğinde derslerini çalışabilecek ya da kitap veya günlük gazeteleri okuyabilecekler. Sadece gençlerimiz değil, hemşehrilerimiz de kıraathane kültürünü yaşayacağı bir ortamda hem çayını, kahvesini içecek hem de kitabını ve günlük gazetesini okuyabilecek" açıklamasını yaptı.

Tütüncü, kıraathaneyi, korona virüsle ilgili kısıtlamalar kalktıktan sonra hizmete açacaklarını da kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Haberler
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına...
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Hande Yener Nur Yerlitaş Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Fatih Terim Bülent Uygun Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kepez'e 'Millet Kıraathanesi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 13:06:57. #1.15#
title