Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı
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Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı

01.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:09

Mersin'in Tarsus ilçesinde konferans salonu benzeri bir mekanda kumar oynayan 89 kişi suçüstü yakalandı. Kapılar açılmayınca, mekanın duvarını iş makinesi ile kırıp giren jandarma, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları görülen kişilere 430 bin 325 TL para cezası uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir binada para karşılığı yasa dışı kumar oynandığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, dışarıdaki gözcülerin haber vermesiyle kapıları kilitleyen şahıslar, ekiplerin tüm uyarılarına rağmen binanın kilitli demir kapıları açmadı.

KEPÇEYLE DUVAR YIKILDI 89 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bina içerisine açılan gizli geçitlerin dışında da önlem alan jandarma ekipleri, içeriye girebilmek için Tarsus Belediyesinden iş makinesi desteği talep etti. Belediyeden temin edilen kepçe marifetiyle duvarı yıkılarak içeriye girilen binada, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı belirlenen 3 şüpheli ile kumar oynadıkları tespit edilen 89 kişi suçüstü yakalandı.

TOPLAM 430 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Binada yapılan aramada, kumar oyununda kullanılan 8 bin 835 adet pul, 2 adet projektör ve bir adet ses yayın cihazı ele geçirildi. Kumar oynayan şüphelilere 'Kabahatler Kanunu' gereği 109 bin 25 TL, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 321 bin 300 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken basıldı

BİNA MÜHÜRLENDİ

Kumar oynatan 3 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kumar oynandığı tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken basıldı
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken basıldı
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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