KEP adresi nedir? e Devlet - PTT KEP adresi nasıl alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir. Peki, KEP adresi nedir? e Devlet - PTT KEP adresi nasıl alınır?

Kamu kurumları, her sektörden işletmeler ve isteyen tüm vatandaşlar, hazırladıkları tüm belge ve içerikleri KEP sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilir. KEP adresi nedir? e Devlet - PTT KEP adresi nasıl alınır?

KEP ADRESİ NEDİR?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir.

PTT KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

- E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,

- Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı

- Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,

- E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,

- İçeriğin değişmediğini garanti edecek,

- Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu

Bireysel Başvurular

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli resmî belge.

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.

Tüzel Kişi Başvuruları

Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.

Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatının mutlaka bulunması gerekmektedir.) (Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT'de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir.).

Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.

Tüzel kişilik için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.

Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin vekalet verdiği kişi ise; başvuru yapacak kimse ve şirket nam ve hesabına Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili her türlü işlemi yapacak kişiler için düzenlenmiş, şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.

Kamu Kurumu Başvuruları

Kurum üst düzey yetkilisince imzalı resmî yazı (Resmi yazıda Kurumun DETSİS numarası açıkça yer almalıdır.) (Resmi yazı örneği Ön Başvuru Kılavuzunda mevcuttur.).

Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.

Kurum için doldurulmuş olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.

KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) FİYATLARI