Kentsel dönüşümde hak sahibi vatandaşlarla toplantılar başladı

YALOVA (İHA) - Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentsel dönüşüm çalışmaları öncesinde hak sahipleriyle bir araya geliyor.

Yalova Belediyesi Dinçer İlhan Meclis Salonu'nda vatandaşlarla bir araya gelen Tutuk'a, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yetkililer eşlik ediyor. Yapılacak olan çalışmalar ve uygulanacak olan proje hakkında vatandaşları bilgilendiren Tutuk, hak sahiplerinden gelen soruları da cevaplıyor.

Tutuk, Bağlarbaşı Mahallesi bölgesinde yapılacak kentsel dönüşümün önemine dikkati çekti. Tutuk, bölgedeki halkın buradan daire almasının vatandaş için çok karlı olacağını ifade etti. Tutuk, amaçlarının kimseyi mağdur etmemek olduğunu da sözlerine ekledi. - YALOVA

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