ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 29 Eylül 2021

ABONE OL KENTİM ESENLER 71. SAYISIYLA OKURLARINI BEKLİYOR Esenler'de atılan her adımı kolaylıkla takip edebileceğiniz Kentim Esenler Gazetesi'nin 71'inci sayısı okuyucuyla buluştu. Manşette, "Hayalden Gerçeğe! " başlığıyla, inşaatı tamamlanan 531 konutun noter huzurunda yapılan kura çekimine yer verildi.

YENİ SAYIDA NELER VAR?

Kentim Esenler'in yeni sayısında, Esenler Belediyesi'nin büyük bir özen ve yoğun bir emekle hayata geçirdiği Genç Yetenek Projesi'nin, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler organizasyonunda ödüle layık görüldüğü törenin ayrıntıları okuyucuyla buluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar" ve "Kişilere Karşı İşlenen Suçlar" başlıklı raporunda Esenler, İstanbul'un en güvenli ilçesi olarak kayıtlara geçmesi gazetenin 71. sayısına konu oldu.

Esenler Belediyesi'nin ilçe sakinleri için düzenlediği, Esenlerlilerin keyifle vakit geçirdiği gezi ve kültür programları da Kentim Esenler'de yer aldı.

Esenler'de sporun yeni adresi olan, Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen birçok ulusal spor organizasyonu ve etkinliğe gazetenin son sayısında okuyucuyla buluştu.

ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI

Daha birçok ilginç haberin yer aldığı ve Esenler halkının ilçeyle ilgili gelişmelere rahat bir şekilde ulaşabilmesi için ücretsiz olarak dağıtılan Kentim Esenler Gazetesi; Esenler Belediyesi Hizmet Binası, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Eskon A. Ş, Esper A. Ş Hizmet Binası, Muhtarlıklar, Esenler Kültür Merkezi, Esenler Spor Kompleksi, ESAYDAM, ESEV, ESGEV'ler, Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, Yavuz Selim Halk Kütüphanesi, Dede-Torun Yaşam Merkezi, Fevzi Çakmak Bilgi Evi ve Halk Kütüphanesi'nden temin edilebiliyor.

Kentim Esenler'in yeni sayısını incelemek için tıklayınız.

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