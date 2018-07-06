Kent Konseyinden Başkan Fatma Şahin'e Ziyaret

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy ve yürütme kurulu üyeleri, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yerel demokrasinin oluşturulmasında kent konseylerinin önemine değinilen sohbette konuşan Nuray Akçasoy, yeni görevinden dolayı Şahin'i tebrik etti. Akçasoy, Belediyeler Birliği ile ortak çalışmalar gerçekleştirmenin Kent Konseyleri Birliğinin öncelikli işi olduğuna dikkat çekerek "Yerel demokrasi düşüncesinin vazgeçilmez değerlerinden birisi olan kent konseyleri, yerel halkın demokrasi bilincinin güçlenmesi için önemli olduğu gibi yerel hizmetlerin etkin şekilde yerine getirilmesini de sağlaması açısından belediyeler için çok önemlidir" dedi.

Kent konseylerinin bakış açısının kentlerin gelecek planlarında oldukça önemli bir yerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin ise, nazik ziyaretlerinden dolayı konsey üyelerine teşekkür ederek dünyadaki yeni eğilimin kent konseyleri bakışının özümsenmesine doğru gittiği vurgusunu yaptı. Şahin "Kent konseyleri, sorunların çözümüne dönük faaliyetlerde hemşehrilik hukuku çerçevesinde herkesi buluşturan ve tüm bu fonksiyonları yerine getirirken de sürdürülebilir kalkınma esasıyla hareket eden demokratik yapılar olması sebebiyle her zaman sizlerle gerçekleştireceğimiz istişareler belediyeler birliğinin vizyonu açısından çok önemlidir. Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR